به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، مسئول بسیج جامعه زنان شهرستان سیاهکل، از برگزاری نخستین رویداد گیلدخت با محوریت طراحی و ارائه البسه بانوان با طرح‌های ایرانی ـ اسلامی خبر داد.

زینب صابرپور با اشاره به اهداف برگزاری این رویداد گفت: شناسایی استعداد‌ها و ظرفیت‌های بانوان در حوزه طراحی و تولید پوشاک ایرانی ـ اسلامی، حمایت از ایده‌های خلاقانه و ترویج الگو‌های پوشش متناسب با فرهنگ و هویت ایرانی ـ اسلامی، از مهم‌ترین اهداف این برنامه است.

وی افزود: در نخستین رویداد گیلدخت شهرستان سیاهکل، طراحان ۴۰ اثر در حوزه طراحی پوشاک بانوان شرکت کرده‌اند که پس از ارزیابی آثار، نفرات برتر برای حضور در مراحل استانی این رویداد معرفی خواهند شد.

مسئول بسیج جامعه زنان سیاهکل ابراز امیدواری کرد با برگزاری چنین رویدادهایی، زمینه شناسایی و پرورش استعداد‌های بانوان، حمایت از طراحان خلاق و گسترش فرهنگ پوشش ایرانی ـ اسلامی بیش از پیش فراهم شود.