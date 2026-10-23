حضور ۸۰ موتور سوار در مسابقات موتور کراس قهرمانی کشور در سرایان خراسان جنوبی
۸۰ موتور سوار در مسابقات موتور کراس قهرمانی کشور در سرایان خراسان جنوبی به رقابت پرداختند.
گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مسابقات موتور کراس قهرمانی کشور یادواره شهدای امنیت هم اکنون در سرایان خراسان جنوبی در حال برگزاری است.
اختتامیه مسابقات موتور کراس قهرمانی کشور امروز ساعت ۱۴ برگزار میشود.
۸۰ موتور سوار در مسابقات موتور کراس قهرمانی کشور در سرایان خراسان جنوبی به رقابت پرداختند. ۸۰ موتور سوار در مسابقات موتور کراس قهرمانی کشور در سرایان خراسان جنوبی به رقابت پرداختند. ۸۰ موتور سوار در مسابقات موتور کراس قهرمانی کشور در سرایان خراسان جنوبی به رقابت پرداختند. ۸۰ موتور سوار در مسابقات موتور کراس قهرمانی کشور در سرایان خراسان جنوبی به رقابت پرداختند. ۸۰ موتور سوار در مسابقات موتور کراس قهرمانی کشور در سرایان خراسان جنوبی به رقابت پرداختند. ۸۰ موتور سوار در مسابقات موتور کراس قهرمانی کشور در سرایان خراسان جنوبی به رقابت پرداختند. ۸۰ موتور سوار در مسابقات موتور کراس قهرمانی کشور در سرایان خراسان جنوبی به رقابت پرداختند.