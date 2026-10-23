۸۰ موتور سوار در مسابقات موتور کراس قهرمانی کشور در سرایان خراسان جنوبی به رقابت پرداختند. ۸۰ موتور سوار در مسابقات موتور کراس قهرمانی کشور در سرایان خراسان جنوبی به رقابت پرداختند. ۸۰ موتور سوار در مسابقات موتور کراس قهرمانی کشور در سرایان خراسان جنوبی به رقابت پرداختند. ۸۰ موتور سوار در مسابقات موتور کراس قهرمانی کشور در سرایان خراسان جنوبی به رقابت پرداختند. ۸۰ موتور سوار در مسابقات موتور کراس قهرمانی کشور در سرایان خراسان جنوبی به رقابت پرداختند. ۸۰ موتور سوار در مسابقات موتور کراس قهرمانی کشور در سرایان خراسان جنوبی به رقابت پرداختند. ۸۰ موتور سوار در مسابقات موتور کراس قهرمانی کشور در سرایان خراسان جنوبی به رقابت پرداختند.