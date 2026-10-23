به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مریم کرمانی در دومین رویداد ملی سرمایه گذاری اصفهان (ایزینکس) با بیان اینکه در استان به‌دنبال سرمایه‌گذاری‌هایی هستیم که سراسر در خدمت حفاظت از محیط‌زیست باشد، افزود: حفاظت از محیط‌زیست طبق اصل ۵۰ قانون اساسی وظیفه همگانی است و سازمان حفاظت محیط‌زیست طبق قانون حفاظت و بهسازی مکلف به احیای زیستگاه‌ها و افزایش جمعیت حیات‌وحش است.

سرپرست اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان گفت: استانداردهای جهانی برای هر محیط‌بان حدود یک تا دو هزار هکتار را مناسب می‌داند اما در کشور ما هر محیط‌بان حدود ۶ هزار و ۵۰۰ هکتار را پوشش می‌دهد.

وی اضافه کرد: تعریف قرق اختصاصی در قانون شکار و صید سال ۱۳۳۶ آمده و پس از تهیه دستورالعمل در سال ۱۳۹۵، طی پنج سال حدود ۵۰ درخواست مطرح شد. تاکنون هفت قرق مصوبه شورای عالی محیط‌زیست گرفته‌اند که یکی از آن‌ها قرق هیزم‌چای نایین در استان اصفهان است.

سرپرست اداره کل محیط زیست استان اصفهان به تفاوت قرق اختصاصی و حفاظت مشارکتی اشاره و بیان کرد: قرق اختصاصی نیازمند مصوبه شورای عالی محیط‌زیست است در حالی که حفاظت مشارکتی با توافق‌نامه میان متقاضی و سازمان انجام می‌شود.

سرپرست اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان افزود: تجربیات مشابه در کشورهایی مانند زیمبابوه، پاکستان و مکزیک با تغییر رویکرد از دامداری سنتی به مدیریت مشارکتی و استفاده از ظرفیت مردمی، نتایج مثبتی در افزایش جمعیت حیات‌وحش داشته است.

کرمانی قرق‌های اختصاصی پیشنهادی استان اصفهان را معرفی کرد و گفت: کوه صالح محدوده قمیشلو و موته، هزار دره در خور و بیابانک، چهارکوه نایین، کوه محمدنوجوان در جرقویه و کوه لاگل در اردستان از جمله پیشنهادهای استان اصفهان هستند؛ همچنین کریدور قمیشلو، چاه‌گرگ، کوه‌میل و محمدنوجوان به‌عنوان مسیر ارتباطی مهم مطرح است.

وی تأکید کرد: امیدواریم با جذب سرمایه‌گذاران و حمایت حفاظت‌گرانی که به حیات‌وحش علاقه دارند، سطح مناطق حفاظت‌شده و جمعیت گونه‌های جانوری استان افزایش یابد.

دومین رویداد ملی سرمایه گذاری اصفهان (ایزینکس) ۲۹ و ۳۰ مهرماه با هدف بررسی ریز برنامه‌های محیط‌زیست و گردشگری با حضور معاون وزیر میراث فرهنگی، معاون دفتر مدیریت حیات‌وحش سازمان حفاظت محیط‌زیست، معاون اقتصادی استاندار اصفهان و شماری از علاقه‌مندان به سرمایه گذاری در حوزه طرح‌های گردشگری و محیط‌زیست در اتاق بازرگانی برگزار شد.

استان اصفهان دارای یک اثر طبیعی ملی، سه پارک ملی، پنج پناهگاه حیات وحش، چهار منطقه حفاظت شده، ۱۱ منطقه شکار ممنوع و یک تالاب بین‌المللی است.

مناطق حفاظت شده و شکار ممنوع استان اصفهان با استناد به تعاریف مندرج در متن قوانین مربوطه، یک زیست بوم طبیعی فعال است که پشتوانه حفاظت از ذخایر طبیعی کشور محسوب می‌شود و هرگونه برداشت و شکار در آن‌ها ممنوع است.

در استان اصفهان از ۹.۸ میلیون هکتار عرصه‌های طبیعی،‌ حدود ۴۰۳ هزار هکتار وسعت جنگل‌ها، ۶ میلیون هکتار وسعت مرتع و سه میلیون هکتار بیابان است، در این میان وسعت مناطق حفاظت شده، شکار ممنوع و چهارگانه، ۲ میلیون و دویست هزار هکتار برآورد می‌شود.