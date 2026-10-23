امرالله احمدجو، نویسنده و کارگردان، با انتقاد از کاربرد بی‌رویه واژه‌های انگلیسی در گفتار روزمره افزود: اخیراً با دوستی درباره هجوم واژه‌های غیرضروری انگلیسی به زبان فارسی صحبت می‌کردیم و از این وضعیت دلگیر شدیم.

امرالله احمدجو، نویسنده و کارگردان در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به ضرورت توجه به زبان فارسی در رسانه‌ها و گفت‌و‌گو‌های روزمره، بر اهمیت پرهیز از کاربرد غیرضروری واژه‌های بیگانه تأکید کرد، و گفت: اخیرا یکی از کارشناسان یا گزارشگران فوتبال در مدت چهار دقیقه، هشت بار از یک واژه غیرفارسی استفاده کرد.

امرالله احمدجو زادهٔ ۱ دی ۱۳۳۲ کارگردان و فیلم‌نامه‌نویس مستندساز سینما و تلویزیون اهل ایران است. وی کار خود را با ساخت فیلم‌های کوتاه آغاز نمود. وی از کارگردانان شناخته‌شده سینمای ایران است. او تحصیلاتش را در رشتهٔ فیلم‌برداری در مدرسهٔ عالی تلویزیون به پایان برد. نخستین اثر سینمایی وی شاخه‌های بید (۱۳۶۷) بود. از شناخته‌شده آثار وی می‌توان به سریال تلویزیونی روزی روزگاری با بازی‌های به یاد ماندنی خسرو شکیبایی، ژاله علو و محمود پاک‌نیت اشاره کرد. وی در سینما با بازیگرانی همچون گوهر خیراندیش، جمشید مشایخی، خسرو شکیبایی همکاری سینمایی داشته‌است.

وی در تلویزیون پشت کوه‌های بلند (نویسنده و کارگردان ۱۳۹۰). در تفنگ سرپر (نویسنده و کارگردان ۱۳۷۸–۱۳۸۰). روزی روزگاری (نویسنده و کارگردان ۱۳۷۰) سردار جنگل (۱۳۶۳–۱۳۶۶) سلمان فارسی (نویسنده) بوده است. احمد جو در سینما دنیای وارونه (۱۳۷۶ نویسنده) شاخه‌های بید (۱۳۶۷ کارگردان و نویسنده) تفنگ‌های سحرگاه (۱۳۶۷ بازنویسی فیلمنامه) بوده است.