امضای تفاهم نامه همکاری مشترک مرزی و امنیتی ایران و ترکیه در ماکو

امضای تفاهم نامه همکاری مشترک مرزی و امنیتی ایران و ترکیه در ماکو

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ملاقات مرزی کلانتر مرز دولت جمهوری اسلامی ایران در شهرستان ماکو و استاندار استان ایغدیر ترکیه در ماکو برگزار شد.

سرهنگ مهدی حبیب زاده فرمانده هنگ مرزی و کلانتر مرز ماکو در این دیدار علاوه بر بحث و تبادل نظر برای افزایش و توسعه همکاری‌های دوجانبه مرزی و مقابله با انواع ناامنی‌ها در مرز‌های مشترک؛ بر حسن همجواری ساکنان دو سوی مرز تاکید کرد.

مصطفی فرات تاش اولار استاندار ایغدیر ترکیه هم در این نشست برتداوم همکاری‌های همه جانبه مرزبانان برای تداوم امنیت پایدار در دو سوی مرز تاکید کیرد.

در پایان این جلسه و ملاقات مرزی، تفاهم نامه همکاری مشترک مرزی و امنیتی در چهاربند بین کلانتر مرز دولت جمهوری اسلامی ایران در ماکو و استاندار استان ایغدیر ترکیه به امضا رسید.