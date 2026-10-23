به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،شهرام شفیعی در حاشیه بازدید از نمایشگاه محصولات کشاورزی در سومین جشنواره ملی لپه و خشکبار شهرستان آذرشهر با اشاره به جایگاه ویژه این شهرستان در صنعت فرآوری حبوبات اظهار کرد:آذرشهر یکی از قطب‌های اصلی فرآوری لپه کشور است و بر اساس آمار‌های ارائه‌ شده حدود ۹۸ درصد لپه ایران در این شهرستان تولید می‌شود ظرفیتی مهم که نقش بسزایی در ایجاد اشتغال، رونق صنایع تبدیلی و تکمیلی و توسعه اقتصادی منطقه دارد.

وی با اشاره به ظرفیت واحد‌های لپه‌سازی شهرستان افزود: بر اساس اطلاعات موجود، حدود ۲۵۰ واحد لپه‌سازی در آذرشهر فعالیت دارند که ظرفیت جذب مواد اولیه آنها حدود ۲۰۰ هزار تن در سال برآورد می‌شود. از این تعداد ۲۱ واحد دارای پروانه بهره‌برداری هستند و سامان‌دهی واحد‌های فاقد مجوز، حمایت از تولیدکنندگان و ارتقای ظرفیت‌های قانونی تولید می‌تواند به افزایش بهره‌وری و بهبود کیفیت محصولات منجر شود.

شفیعی با بیان اینکه صنعت لپه‌سازی سهم مهمی در اشتغالزایی منطقه دارد تصریح کرد: برآورد‌ها از اشتغال حدود ۸۰۰ نفر به‌ صورت مستقیم و ۲ هزار نفر به‌ صورت غیرمستقیم در این بخش حکایت دارد. استمرار فعالیت این واحد‌ها به تامین پایدار مواد اولیه، مدیریت هزینه‌های تولید، ارتقای فناوری فرآوری و توسعه بازار‌های فروش وابسته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی با اشاره به نیاز بالای واحد‌های فرآوری لپه به نخود گفت: تامین مواد اولیه یکی از مهمترین موضوعات اثرگذار بر فعالیت این صنعت است. بخشی از نخود مورد نیاز واحد‌های لپه‌سازی از استان‌هایی همچون آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی، کردستان، لرستان و کرمانشاه تامین می‌شود و بخشی نیز از کشور‌های هند، اتیوپی و روسیه وارد کشور می‌شود.

وی ادامه داد: توسعه کشت نخود در داخل کشور، افزایش عملکرد مزارع و تقویت ارتباط میان کشاورزان و صنایع فرآوری می‌تواند به کاهش وابستگی به واردات مواد اولیه و پایداری فعالیت واحد‌های تولیدی کمک کند.

شفیعی با اشاره به نبود صادرات قابل توجه لپه فرآوری‌ شده آذرشهر بر اساس اطلاعات ارائه‌ شده خاطرنشان کرد: توسعه بازار‌های هدف، ارتقای استاندارد‌های کیفی، بهبود بسته‌بندی و تکمیل زنجیره ارزش از جمله اقداماتی است که می‌تواند زمینه حضور موثرتر این محصول در بازار‌های صادراتی را فراهم کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی در ادامه با تشریح وضعیت تولید حبوبات استان در سال زراعی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ اظهار کرد: حبوبات از محصولات مهم بخش کشاورزی استان هستند و توسعه کشت آنها در تامین امنیت غذایی، تنوع‌بخشی به الگوی کشت و بهره‌برداری مناسب از ظرفیت‌های زراعی نقش موثری دارد.

وی افزود: در سال زراعی گذشته ۴۴ هزار و ۷۶۴ هکتار از اراضی استان به کشت نخود دیم اختصاص یافت و ۳۳ هزار تن از این محصول با میانگین عملکرد ۷۴۰ کیلوگرم در هکتار تولید شد. همچنین سطح زیر کشت عدس دیم به ۲۴ هزار و ۲۴۴ هکتار رسید و میزان تولید آن ۱۶ هزار و ۲۸۰ تن با میانگین عملکرد ۶۷۰ کیلوگرم در هکتار گزارش شد.

شفیعی ادامه داد: در بخش لوبیای آبی نیز ۳ هزار و ۴۱۰ هکتار از اراضی استان زیر کشت قرار گرفت و حدود ۷ هزار و ۵۰۰ تن محصول با میانگین عملکرد ۲ هزار و ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار تولید شد.

وی با اشاره به اجرای طرح جهش تولید و پایداری تولید در دیمزار‌ها گفت: بر اساس گزارش‌های موجود اجرای این طرح و برنامه‌های مرتبط با آن، افزایش سطح زیر کشت و تولید حبوبات استان را به همراه داشته و رشد حدود ۱۵ درصدی این بخش نسبت به سال‌های قبل گزارش شده است.

شفیعی با تاکید بر تداوم برنامه‌های فنی و ترویجی در حوزه تولید حبوبات اظهار کرد: توسعه کشت حبوبات در چارچوب برنامه ملی الگوی کشت، استفاده از ارقام جدید با عملکرد بالا، اصلاح روش‌های کاشت محصولات بهاره و بهره‌گیری از روش‌های نوین تغذیه گیاهی از جمله برنامه‌های مورد توجه سازمان برای افزایش تولید و بهبود کیفیت محصولات است.

وی افزود: استفاده بهینه از اراضی کشاورزی، کاهش سطح آیش، افزایش عملکرد در واحد سطح و ارتقای کیفیت محصولات از اهدافی است که با اجرای برنامه‌های فنی و ترویجی دنبال می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی با اشاره به اهمیت برگزاری سومین جشنواره ملی لپه و خشکبار آذرشهر خاطرنشان کرد: این رویداد فرصت مناسبی برای معرفی توانمندی‌های کشاورزی و صنایع تبدیلی شهرستان، تبادل تجربه میان تولیدکنندگان، شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تقویت ارتباط میان تولید و بازار است و می‌تواند در تثبیت جایگاه آذرشهر در صنعت فرآوری حبوبات، توسعه اشتغال پایدار و افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی نقش موثری ایفا کند.