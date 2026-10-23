به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سرهنگ مصطفی صادق زاده گفت: در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق و توزیع خارج از شبکه سوخت، مأموران پلیس آگاهی شهرستان حین گشت زنی در یکی از محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک و برای بررسی آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان مبارکه افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو ۵ هزار لیتر گازوئیل که به صورت غیرقانونی و خارج از شبکه توزیع حمل می‌شد را کشف کردند.

وی با اشاره به این که در این رابطه یک متهم شناسایی و با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد، از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در زمینه قاچاق و توزیع خارج از شبکه سوخت مراتب را از طریق تماس با شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.