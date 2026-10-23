به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به گزارش لوریان لوژور،روزنامۀ فرانسوی، اتحادیه حقوق بشر فرانسه ، (LDH) با انتقاد از نحوه مدیریت تظاهرات اخیر توسط نیرو‌های پلیس، از سازمان ملل متحد خواست هیئتی را برای نظارت بر تجمعات اعتراضی آینده به فرانسه اعزام کند. این درخواست در حالی مطرح شده است که استفاده پلیس از سلاح‌های موسوم به «کمتر کشنده» و برخورد با معترضان، با انتقاد گسترده نهاد‌های مدافع حقوق بشر مواجه شده است.

اتحادیه حقوق بشر فرانسه روز پنجشنبه خواستار اعزام هیئتی از سوی سازمان ملل متحد برای نظارت بر تظاهرات آینده در این کشور شد. این درخواست در شرایطی مطرح می‌شود که شیوه به‌کارگرفته شده از سوی نیرو‌های پلیس برای برقراری نظم در جریان اعتراضات اخیر فرانسه، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.

این سازمان مدافع حقوق بشر اعلام کرد: «اتحادیه حقوق بشر فرانسه موضوع را به کمیته حقوق کودک سازمان ملل ارجاع داده و از کمیسر عالی حقوق بشر این سازمان خواسته است برای نظارت بر تظاهرات پیش رو، هیئتی اعزام کند تا معترضان زن و مرد بتوانند به‌صورت مسالمت‌آمیز اعتراض خود را بیان کنند.» در بیانیه این سازمان آمده است که این درخواست با توجه به «ضرورت فوری حمایت از حق برگزاری تظاهرات و تضمین سلامت جسمانی و امنیت افرادی که در خیابان‌ها حضور خواهند یافت» مطرح شده است.

این بیانیه همچنین نحوه برقراری نظم در هفته‌های اخیر را «به‌شدت آشفته و متناقض» توصیف کرده است. اتحادیه حقوق بشر فرانسه همچنین از استفاده نیرو‌های انتظامی از سلاح‌های موسوم به «کمتر کشنده» انتقاد کرده و اعلام کرده است که این تجهیزات، از جمله پرتابگر‌های گلوله دفاعی و نارنجک‌های محاصره‌زدا، پیش‌تر موجب وارد آمدن آسیب‌های شدید و نقص عضو شده‌اند. این سازمان همچنین به افزایش شمار نیرو‌های انتظامی که قرار است آخر هفته آینده در محل اعتراضات مستقر شوند، اشاره کرده است.

از ماه سپتامبر، نحوه مدیریت اعتراضات دانش‌آموزان دبیرستانی از سوی دولت فرانسه، با انتقاد شمار زیادی از سازمان‌های مدافع حقوق بشر مواجه شده است. این اعتراضات اخیراً با مطالبات مرتبط با گرانی و افزایش هزینه‌های زندگی نیز همراه شده است.

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل پیش‌تر نیز نگرانی خود را از حوادث مرتبط با اعتراضات دانش‌آموزان دبیرستانی در فرانسه ابراز کرده بود. این نگرانی به‌ویژه پس از آن افزایش یافت که یکی از دانش‌آموزان در شهر لانس، بر اثر اصابت نارنجک پرتاب‌شده از سوی نیرو‌های انتظامی، دست خود را از دست داد.

اعزام هیئت نظارتی به سازمان ملل امکان می‌دهد ناظرانی را در محل مستقر کند تا روند برگزاری تظاهرات و رعایت آزادی‌های مدنی را بررسی و گزارش کنند. در همین حال، شماری از تظاهرات در مناطق مختلف فرانسه، از جمله شهر‌های لیون و مارسی، از سوی مقام‌های محلی و استانداران ممنوع اعلام شده‌اند.