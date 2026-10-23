ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری و پذیرش بدون آزمون استعداد‌های درخشان در مقطع کارشناسی ارشد، برای سال تحصیلی ۱۴۰۶–۱۴۰۵، از فردا آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بازه زمانی ثبت نام غیر حضوری (الکترونیکی) پذیرفته شدگان آزمون سراسری و بدون آزمون استعداد درخشان مقطع کارشناسی ارشد، سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ دانشگاه تهران از فردا شنبه دوم آبان آغاز می‌شود.

بر این اساس، پذیرفته شدگان آزمون سراسری و بدون آزمون استعداد درخشان مقطع کارشناسی ارشد، سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ دانشگاه تهران تا ساعت ۲۴ روز سه شنبه پنجم آبان می‌توانند با مراجعه به سامانه reg.ut.ac.ir برای ثبت نام خود اقدام نمایند.

ثبت نام حضوری پذیرفته شدگان آزمون سراسری و بدون آزمون استعداد درخشان مقطع کارشناسی ارشد، سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ دانشگاه تهران نیز در روز‌های سه شنبه و چهارشنبه ۵ و ۶ آبان در واحد محل قبولی خواهد بود.

بر اساس تاکید دانشگاه تهران شروع کلاس‌های نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ از روز شنبه نهم آبان خواهد بود. همچنین درخواست اسکان خوابگاه پس از ثبت نام الکترونیکی و حضوری نیز از تاریخ پنجم آبان امکان پذیر خواهد بود.

پذیرفته شدگان آزمون سراسری و بدون آزمون استعداد درخشان مقطع کارشناسی ارشد، سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ دانشگاه تهران می توانند کارت دانشجویی خود را از اداره آموزش واحد محل تحصیل تحویل بگیرند.