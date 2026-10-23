مدیر کانون‌های خدمت رضوی کاشان: زائر اولی‌های روشندل به مشهد مقدس در این شهرستان به مشهد مقدس اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ محمد جهاندار با اشاره به اعزام سومین گروه زائر اولی‌ها به مشهد مقدس گفت: این گروه از زائران جمعی از نابینایان شهرستان کاشان بودند که طی سال‌های گذشته تاکنون به مشهد مقدس و محضر حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع) مشرف نشده بودند و یا تاکنون توفیق این زیارت نصیب آنان نشده بود.

وی دگ افزود: ۲۱ نفر از نابینایان به همراه یک نفر همراه به مشهد مقدس اعزام شدند و در این اعزام خیران و آستان قدس رضوی مشارکت فعال داشتند.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی کاشان با بیان اینکه خیران ۱.۳ میلیارد ریال برای اعزام این گروه از زائران کاشانی کمک کردند، اضافه کرد: آستان قدس رضوی نیز ۱.۷ میلیارد ریال برای اسکان و پذیرایی از زائران با شرایط ویژه کمک کرد و زمینه تشرف آنان به مشهد مقدس فراهم شد.

وی با بیان اینکه پیش از این نیز دو گروه از زائر اولی‌ها به مشههد مقدس از کاشان اعزام شده بودند، گفت: گروه اول از عموم مردم بود که با احراز شرایط اعزام شدند و گروه دوم نیز بخشی از جامعه اوتیسم کاشان به مشهد مقدس مشرف شده بودند.