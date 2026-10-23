به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ناحیه مهاباد گفت: از امروز ۵۰ لیتر سهمیه مازاد برسهمیه اول و دوم، به کارت سوخت خودرو‌ها درآذربایجان غربی اضافه و مجموع سهمیه هرکارت سوخت به ۱۶۰ لیتر می‌رسد. محمود تیردادی افزود: با هدف مدیریت مصرف سوخت، جلوگیری از خروج بنزین از شبکه رسمی توزیع، کاهش صف‌های انتظار در جایگاه‌ها و تسهیل در سوختگیری هموطنان، طرح ساماندهی کارت‌های اضطراری جایگاه‌های عرضه سوخت از امروز در آذربایجان غربی اجرا شد. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه میاندوآب از رانندگان خواسته، با توجه به جمع آوری کارت‌های اضطراری، هنگام مراجعه به جایگاه‌ها، کارت سوخت شخصی خود را همراه داشته باشند و رانندگان خودرو‌های بدون کارت سوخت هم با مراجعه به سامانه اینترنتی fcs.niopdc.ir برای ثبت نام و درخواست صدور کارت اقدام کنند.