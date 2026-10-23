به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،۵۰ لیتر بنزین با نرخ سوم (۱۰ هزار تومان) به کارت‌های سوخت شخصی خودرو‌ها در استان‌های خراسان رضوی، کردستان، اردبیل، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی اضافه شده است.

با اجرای این طرح کارت‌های سوخت اضطراری از جایگاه‌های این استان‌ها جمع‌آوری می‌شود و رانندگان می‌توانند با کارت شخصی بنزین بگیرند.

مالکان خودرو‌های بدون کارت سوخت یا دارای کارت مفقودی از طریق سامانهٔ fcs.niopdc.ir و گزینهٔ مراجعه حضوری می‌توانند درخواست صدور کارت ثبت کنند.