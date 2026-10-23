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۵۰ لیتر بنزین با نرخ سوم (۱۰ هزار تومان) به کارتهای سوخت شخصی خودروها در ۵ استان اضافه شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،۵۰ لیتر بنزین با نرخ سوم (۱۰ هزار تومان) به کارتهای سوخت شخصی خودروها در استانهای خراسان رضوی، کردستان، اردبیل، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی اضافه شده است.
با اجرای این طرح کارتهای سوخت اضطراری از جایگاههای این استانها جمعآوری میشود و رانندگان میتوانند با کارت شخصی بنزین بگیرند.
مالکان خودروهای بدون کارت سوخت یا دارای کارت مفقودی از طریق سامانهٔ fcs.niopdc.ir و گزینهٔ مراجعه حضوری میتوانند درخواست صدور کارت ثبت کنند.