به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ،گل‌گهر سیرجان در فصل جاری از ۹ مسابقه، چهار برد، یک مساوی و چهار شکست به دست آورده و با ۱۳ امتیاز در رتبه هفتم ایستاده است.

تیم رحمتی پس از پیروزی سه بر صفر مقابل استقلال خوزستان، در دو مسابقه اخیرش برابر المحرق و استقلال شکست خورده و بدون گل زده در دو بازی به این دیدار می‌رسد.

بازگشت به مسابقات خانگی، فرصتی برای سرمربی گل‌گهر است تا پیش از ادامه رقابت‌های آسیایی، تیمش را دوباره به مسیر پیروزی برگرداند.

در سوی مقابل، خیبر کمالوند با دو پیروزی، پنج تساوی و دو شکست، ۱۱ امتیاز دارد و در جایگاه دهم قرار گرفته است. خرم‌آبادی‌ها پس از تساوی مقابل چادرملو و پرسپولیس، استقلال خوزستان را شکست دادند و با پنج امتیاز از سه مسابقه اخیر، راهی سیرجان شده‌اند.

خیبر تا اینجای فصل دو شکست کمتر از گل‌گهر داشته، اما تعداد بالای مساوی‌ها باعث شده پایین‌تر از میزبانش قرار بگیرد.

یکی از اهداف مهم خیبر در این سفر، رسیدن به نخستین پیروزی خارج از خانه فصل است. این تیم در چهار مسابقه بیرون از خرم‌آباد، مقابل مس شهربابک، آلومینیوم و چادرملو مساوی کرده و به نساجی باخته است.

بنابراین شکست دادن تیم رحمتی، علاوه بر اهمیت تقابل با سرمربی سابق، می‌تواند نخستین سه امتیاز خارج از خانه شاگردان کمالوند را هم به همراه داشته باشد.

فاصله دو امتیازی دو تیم، به این دیدار اهمیت بیشتری می‌دهد.

خیبر در صورت پیروزی، از گل‌گهر در جدول عبور خواهد کرد و رحمتی برای جلوگیری از این اتفاق باید مقابل تیمی برنده شود که فصل گذشته مسئولیت هدایتش را برعهده داشت.

صحبت‌های فراز کمالوند سرمربی تیم خیبر خرم آباد وسید مهدی رحمتی سرمربی گل گهر درباره بازی امروز را در ویدئوهای زیر ملاحظه فرمایید: