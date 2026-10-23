معاون فنی و اجرایی شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران از ساماندهی معابر پرتردد پایتخت، کاهش بساط‌گستری در محور تجریش، ساماندهی گل‌فروشان اطراف بهشت زهرا، انتقال ۷۰ درصد وانت‌بارهای متخلف به پارکینگ و اجرای طرح‌های جدید در محور هفت‌تیر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احمد معظمی گودرزی با اشاره به آغاز طرح‌های شرکت شهربان و حریم بان شهرداری تهران در در حوزه معابر، گفت: از اردیبهشت‌ و بلافاصله پس از جنگ تحمیلی رمضان نخستین طرح را در محور تجریش و محدوده حریم امامزاده صالح آغاز کردیم. این طرح محدوده اطراف مغازه‌های اطراف حرم تا میدان قدس را دربر می‌گرفت و با همکاری و هم‌افزایی شهرداری منطقه یک، معاونت خدمات شهری این منطقه و یگان حفاظت شهرداری اجرا شد.

معاون فنی و اجرایی شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران ادامه داد: این طرح از اردیبهشت‌ امسال آغاز شد و اکنون حدود پنج ماه از اجرای آن می‌گذرد. رفع سد معبر و ساماندهی بساط‌گستری در محور تجریش کار بسیار سخت و سنگینی بود چراکه برخی افراد سابقه ۳۰ تا ۴۰ ساله در بساط‌گستری در این محدوده داشتند، اما توانستیم بساط‌گستری را در این محور تقریباً به صفر برسانیم.

معظمی گودرزی با بیان اینکه در حال حاضر به‌جز سه یا چهار مورد که شهرداری منطقه یک برای آن‌ها مجوز صادر کرده است، دست‌فروشی و بساط‌گستری در محور تجریش مشاهده نمی‌شود، گفت: تا ساعت ۲۰، محور تجریش پاک است و پس از آن، فرصتی برای فعالیت افرادی در نظر گرفته شده است که از این راه امرار معاش می‌کنند و این فعالیت شغل آن‌هاست.

وی با تأکید بر دشواری اجرای طرح‌های رفع سد معبر در تهران، تصریح کرد: در این مسیر حتی نیروهای ما مورد ضرب‌وشتم قرار گرفتند و انتظار داریم رسانه‌ها همراهی بیشتری با ما داشته باشند.

معاون فنی و اجرایی شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران با بیان اینکه در شرکت شهربان و حریم‌بان سه حوزه کاری صیانت از حریم شهر، رفع سد معبر و برخورد با تخلفات ساختمانی و موارد مرتبط با ایمن‌سازی کارگاه‌های ساختمانی داریم، افزود: در حوزه‌های مختلف فعالیت خود با واکنش مثبت مردم مواجه می‌شویم و شهروندان برای قدردانی از اقدامات انجام‌شده مراجعه می‌کنند، اما در حوزه رفع سد معبر، با وجود اینکه مسیر عبور شهروندان و خانواده‌ها را باز می‌کنیم، واکنش مثبت چندانی از سوی مردم مشاهده نمی‌شود.

معظمی گودرزی با اشاره به وضع پیشین پیاده‌راه تجریش گفت: اگر پیش از اردیبهشت‌ در این محدوده قدم می‌زدید، عبور و مرور برای شهروندان، اعم از آقایان و خانم‌ها، به‌سختی امکان‌پذیر بود؛ اما اکنون این محور کاملاً پاک‌سازی شده است. نیروهای ما در جریان اجرای این طرح‌ها با دشواری‌های زیادی مواجه شده‌اند و حتی برخی از آن‌ها مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته‌اند.

ساماندهی گل‌فروشان اطراف بهشت زهرا و جمع‌آوری کودکان کار

وی در ادامه با اشاره به دومین محور اجرای طرح‌های رفع سد معبر در پایتخت، گفت: پس از محور تجریش، در اطراف بزرگراه هاشمی و محدوده بهشت زهرا وارد عمل شدیم. گل‌فروشی‌های مستقر در این محدوده موجب انسداد مسیر و ایجاد ترافیک می‌شدند. با هماهنگی مناسب با یگان حفاظت شهرداری و پلیس راهور فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، اقدامات گسترده‌ای در این محدوده انجام شد.

معاون فنی و اجرایی شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران، خاطرنشان کرد: در جریان اجرای این طرح نیز نیروهای ما با هتاکی، فحاشی و ضرب‌وشتم مواجه شدند؛ اما اکنون به‌ندرت شاهد استقرار گل‌فروشان به‌گونه‌ای هستیم که موجب مسدود شدن بزرگراه شوند. همچنین با هماهنگی سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران و سازمان بهزیستی، کودکان کار از این محدوده جمع‌آوری شدند.

رفع سد معبر در محور شهرزاد و ۲۰ متری افسریه

معظمی گودرزی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در محور شهرزاد و ۲۰ متری افسریه، گفت: یکی دیگر از طرح‌هایی که اجرا کردیم، ساماندهی محور ۲۰ متری افسریه بود؛ محدوده‌ای که تقریباً تمام خیابان در آن اشغال می‌شد. در برخی نقاط محور شهرزاد و در منطقه ۱۵، چهار خودروی وانت در کنار یکدیگر مستقر بودند و موجب ایجاد مشکلاتی در معبر می‌شدند.

وی افزود: از رسانه‌ها دعوت می‌کنم بدون هماهنگی قبلی، هر زمان که تمایل داشتند، همراه ما از محور شهرزاد و ۲۰ متری افسریه بازدید کنند تا از نزدیک شاهد تغییرات ایجادشده باشند. در این محدوده با توجه به حضور افرادی که سابقه کیفری، سابقه زندان و سابقه بزهکاری داشتند، با هماهنگی یگان امداد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ وارد عمل شدیم و توانستیم این محدوده را ساماندهی کنیم.

وی ادامه داد: در منطقه ۱۴ تهران نیز در خیابان شکوفه و میدان ۱۳ آبان اقدامات لازم برای رفع سد معبر انجام شد.

انتقال ۷۰ درصد وانت‌بارهای متخلف به پارکینگ

معظمی گودرزی با بیان اینکه همکاری با پلیس راهور در این زمینه نتایج مهمی به همراه داشته است، گفت: یکی از اقدامات ما جمع‌آوری خودروهای فرسوده و رهاشده در شهر بود که حدود ۸۰ درصد آن‌ها جمع‌آوری شده‌اند. در برخی مناطق، از جمله منطقه ۱۳، این طرح به‌گونه‌ای پیش رفته است که حتی یک خودروی رهاشده نیز مشاهده نمی‌شود.



امکان ثبت گزارش سد معبر به سامانه «پلیس من»

وی در ادامه با اشاره به اضافه شدن امکان ثبت گزارش سد معبر به سامانه «پلیس من»، افزود: با پیشنهاد شرکت شهربان و حریم‌بان، آیکون مربوط به سد معبر به سامانه پلیس منِ راهور اضافه شد تا زمینه مشارکت مردم در گزارش‌دهی این تخلفات فراهم شود. بر اساس این سازوکار، متخلفان یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان جریمه می‌شوند.

معاون فنی و اجرایی شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران با اشاره به انتقال وانت‌بارهای متخلف به پارکینگ، گفت: بر اساس آمار تقریبی، حدود ۷۰ درصد این خودروها به پارکینگ منتقل شده‌اند و اقدامات نظارتی در این زمینه به‌صورت مستمر ادامه دارد.

وی تصریح کرد: برای این منظور، گشت ویژه‌ای با مشارکت نیروهای شرکت شهربان، پلیس راهور و یگان امداد تشکیل داده‌ایم که در طول روز به‌صورت مستمر گشت‌زنی می‌کند. در موارد لازم، وانت‌بارهای متخلف با استفاده از جرثقیل منتقل می‌شوند و احکام قضایی و دستورات دادستانی نیز برای اجرای این اقدامات اخذ شده است. در مناطق مختلف شهر تهران وارد عمل شده‌ایم و اقدامات قابل‌توجهی در این زمینه انجام شده است.

اجرای طرح رفع سد معبر در بازار ۱۵ خرداد تا ساعت ۱۷ هر روز

معظمی گودرزی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در بازار ۱۵ خرداد گفت: بازار ۱۵ خرداد از نظر حجم فعالیت‌ها و شرایط موجود، محدوده‌ای خاص و متفاوت است و ساماندهی آن کار بسیار بزرگی بود. به لطف خدا، توانستیم این محور را تا ساعت ۱۷ پاک نگه داریم و اکنون این موضوع به‌تدریج در حال تبدیل شدن به یک فرهنگ شده است.

وی ادامه داد: در تمام محورهایی که وارد عمل شده‌ایم، به افراد اعلام کرده‌ایم که تا ساعت تعیین‌شده اجازه دست‌فروشی و بساط‌گستری ندارند و پس از آن ساعت می‌توانند فعالیت کنند. در محور ۱۵ خرداد، با توجه به حجم بالای فعالیت‌ها، حدود ۱۰۰ نیروی شرکت شهربان و حریم‌بان مستقر هستند و ۱۰۰ نیروی دیگر نیز از سوی یگان امداد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در اختیار ما قرار گرفته‌اند. با کمک این نیروها توانستیم نظم و آرامش را در این محدوده برقرار کنیم.

معاون فنی و اجرایی شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران همچنین از اجرای موفقیت‌آمیز طرح ساماندهی در محور ولیعصر (عج) خبر داد و گفت: ساماندهی این محور نیز کار سنگینی بود که الحمدلله با موفقیت انجام شد.

معظمی گودرزی با اشاره به برنامه ساماندهی محور هفت‌تیر نیز گفت: پس از اجرای موفقیت‌آمیز طرح ساماندهی بساط گستری و دستفروشی در خیابان انقلاب، محور هفت‌تیر و برخی دیگر از معابری که با مشکل دست‌فروشی و بساط‌گستری مواجه هستند، در دستور کار قرار دارند و به‌زودی در این محدوده‌ها نیز وارد عمل خواهیم شد.