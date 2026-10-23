رئیس سازمان دارالقرآن الکریم گفت: بیش از ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» مشارکت داشتند و گام بعدی این طرح را از ماه رجب با مراسم اعتکاف آغاز خواهیم کرد.

حجت‌الاسلام علی تقی‌زاده در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، اظهار داشت: آمار حضور مخاطبان در طرح «زندگی با آیه‌ها» براساس واکنش این افراد در مسابقات، آزمون‌ها و رویداد‌های مختلف بوده و اطلاعات آنها به‌تفکیک در اختیار سازمان دارالقرآن قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه بخشی از این افراد به‌صورت ویژه و مستمر وارد فرآیند‌های بعدی طرح شده‌اند، گفت: این گروه مخاطب وفادار طرح هستند؛ برخی وارد کنش‌های بعدی شدند و برخی وارد نقش‌آفرینی جدی شدند که برای آنها طراحی‌های مختلفی نیز وجود دارد.

رئیس سازمان دارالقرآن الکریم با تاکید بر اهمیت آموزش و پرورش در حوزه کودک و نوجوان، تصریح کرد: ورودی اصلی کودکان و نوجوانان به این طرح از طریق آموزش و پرورش است و تلاش شده که این طرح در نسبت با آموزش و پرورش، ورودی‌های مختلفی از برنامه‌های قرآنی آموزش و پرورش داشته باشد.

وی افزود: طرح زندگی با آیه‌ها می‌تواند به غنای برنامه آموزش و پرورش و همچنین مجموعه تخصصی فعال در فضای کودک و نوجوان، مانند شبکه پویا و نهال بیفزاید و آن را متمرکزتر کند.

تقی‌زاده از آغاز گام بعدی طرح «زندگی با آیه‌ها» از فصل بندگی خبر داد و گفت: امید داریم با اعتکافی که در ماه رجب برگزار می‌شود و با فضای نوجوانانه داستان را شروع کنیم و از آنجا امسال این طرح آغاز شود.

وی تاکید کرد: امسال نیز در امتداد سال‌های گذشته، گام جدی در این مسیر برداشته خواهد شد.