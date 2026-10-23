محصولات صوتی خودرو تولید کننده تکابی؛ علاوه بر اشتغالزایی غیر مستقیم برای سه هزار نفر در ایران، به اروپا هم صادر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی با همراهی جمعی از مسئولان استانی و محلی، از شرکت صنعتی محصولات صوتی خودرو در شهرستان تکاب بازدید و از نزدیک در جریان ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و روند فعالیت این واحد تولیدی قرار گرفت.

استاندار آذربایجان‌غربی در این بازدید با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان و توسعه سرمایه‌گذاری در شهرستان‌ها، افزود: حمایت از واحد‌های تولیدی، رفع موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی و فراهم‌کردن زمینه توسعه فعالیت‌های صنعتی، از اولویت‌های مدیریت استان است.

رضا رحمانی در این بازدید ضمن آشنایی با فرآیند تولید محصولات صوتی خودرو، از جمله انواع بلندگو و آمپلی‌فایر SPE، ظرفیت‌های فنی و تولیدی این مجموعه را بررسی کرد.

این شرکت با سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیارد تومانی، زمینه اشتغال مستقیم ۵۰ نفر را فراهم کرده و با برخورداری از ۱۵۰ نمایندگی مجاز در مراکز استان‌های کشور، برای حدود ۳ هزار نفر نیز به‌صورت غیرمستقیم اشتغال‌زایی کرده است.

این گروه تولیدی همچنین دو کارخانه در چین احداث کرده و محصولاتی برای بازار کشور‌های اروپایی تولید می‌کند که بیانگر ظرفیت این مجموعه برای توسعه بازار‌های صادراتی و گسترش فعالیت‌های صنعتی است.