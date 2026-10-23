به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مرتضی سلیمی گفت: روز پنجشنبه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵، گزارشی از برخورد دو دستگاه خودروی تیبا و پژوپارس در ورودی دوم روستای ایمر محمدقلی، مقابل پایگاه اورژانس، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله یک تیم عملیاتی از پایگاه امدادونجات سارجه‌کر با سه نیروی امدادی و یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد و اقدامات لازم برای امدادرسانی به مصدومان را انجام داد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان با اشاره به ۹ حادثه‌دیده و هفت مصدوم در این سانحه تصریح کرد: یک مصدوم توسط نجاتگران هلال‌احمر و شش مصدوم دیگر توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

سلیمی در پایان از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه به اصول ایمنی، از بروز حوادث جاده‌ای پیشگیری کنند.