رئیس اداره آموزش و پرورش کیش، در مراسم تقدیر از پارسا نامجو رتبه ۶۱ آزمون سراسری، گفت: دانش‌آموزان کیش امسال با کسب ۱۷ رتبه زیر هزار، نتایج قابل توجهی در آزمون سراسری کسب کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، عباس رجایی فرد، در مراسم تقدیر از پارسا نامجو رتبه ۶۱ آزمون سراسری که با حضور جمعی از مسئولان آموزش‌وپرورش کیش، برگزار شد، گفت: موفقیت دانش آموزان کیش با وجود شرایط دوران جنگ تحمیلی، حاصل تلاش و پشتکار دانش‌آموزان و همراهی خانواده‌ها و مدارس بوده است.

او، برنامه‌ریزی آموزشی مدارس، حمایت خانواده‌ها و جدیت دانش‌آموزان در مسیر تحصیل را از عوامل مؤثر در کسب این نتایج برشمرد و افزود: با تداوم این روند و تقویت برنامه‌های آموزشی، در آینده شاهد افزایش تعداد رتبه‌های برتر کنکور دانش‌آموزان کیش باشیم.

رئیس اداره آموزش و پرورش کیش، با تأکید بر ضرورت توجه دانش‌آموزان به منابع اصلی آموزشی، تسلط بر کتاب‌های درسی را نخستین گام برای موفقیت در آزمون‌های نهایی و کنکور دانست و گفت: دانش‌آموزان باید در مرحله نخست مطالب کتاب‌های درسی را به‌خوبی فرا بگیرند و با در فرصت برنامه ریزی شده، از منابع آموزشی تکمیلی نیز استفاده کنند.

رئیس اداره آموزش و پرورش کیش، افزود: تسلط بر محتوای کتاب‌های درسی و آمادگی علمی مناسب، به دانش‌آموزان کمک می‌کند تا در مواجهه با پرسش‌های متنوع آزمون‌های نهایی و کنکور، عملکرد بهتری داشته باشند.