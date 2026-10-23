پس از سال‌ها انتظار، مشاهده یک پلنگ در پارک ملی کلاه قاضی استان اصفهان ، موفقیت جدیدی را در پایش حیات وحش این منطقه به همراه داشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان گفت: پس از سال‌ها انتظار، ردپای پلنگ در پارک ملی کلاه قاضی مشاهده شد.

رضا نامدار افزود: در ساعت ۲۳:۰۰ روز ۲۳ مهرماه، همکاران محیط‌بان در حین عملیات پایش، موفق به مشاهده یک پلنگ در حین عبور از جاده و ورود به محدوده پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کلاه قاضی شدند.

وی ادامه داد: رویت این گونه شاخص و درنده پس از سال‌ها، نشان‌دهنده پویایی حیات وحش و بازگشت یا تداوم حضور گونه‌های کلیدی در اکوسیستم پارک ملی کلاه قاضی است.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست اصفهان افزود: این اتفاق با توجه به حساسیت زیستگاه، اهمیت بالای پایش‌های شبانه و حضور مستمر نیرو‌های حفاظتی در منطقه را بیش از پیش نمایان می‌کند.

نامدار تاکید کرد: با توجه به حضور پلنگ در نزدیکی جاده، پایش‌های میدانی در این منطقه تشدید خواهد شد تا امنیت جاده‌ای و سلامت این گونه در حین تردد در مسیر‌های زیستی تضمین شود.

پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کلاه قاضی با مساحت حدود ۵۰ هزار هکتار در ۳۶ کیلومتری منطقه جنوب شرقی اصفهان واقع شده است.

این منطقه حفاظت شده زیستگاه گونه‌های مختلف از گیاهان، پستانداران، پرندگان و خزندگان است که برخی از آنها در معرض خطر انقراض هستند.