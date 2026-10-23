کارشناس هواشناسی گفت: پیش بینی می‌کنیم عصر امروز شاهد وزش باد نسبتا شدید و گرد و خاک در مناطق مستعد استان قم باشیم.

پیش بینی وضعیت جوی ۱ آبان ۱۴۰۵| وزش باد نسبتا شدید و گرد و خاک در استان قم

پیش بینی وضعیت جوی ۱ آبان ۱۴۰۵| وزش باد نسبتا شدید و گرد و خاک در استان قم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، کارشناس اداره کل هواشناسی استان گفت: پیش بینی می‌کنیم عصر امروز شاهد وزش باد نسبتا شدید، گرد و خاک در مناطق مستعد و بارش پراکنده باشیم.

سعید اسماعیلی افزود: فردا از سرعت وزش باد کاسته می‌شود و شاهد غبار محلی خواهیم بود.

وی از کاهش تدریجی دمای هوا طی روز‌های آینده خبر داد و گفت: امروز حداکثر دمای هوا در شهر قم ۳۰ درجه و فردا ۲۸ درجه سانتیگراد است.