وزیر دادگستری فرانسه، با ارسال بخشنامه‌ای به دادستانی این کشور از تجدیدنظر حکم برای متهمان، را درخواست کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به گزارش بخش مکتوب پایگاه اینترنتی روزنامه محلی فرانسوی «کوُرس مَتَن» : وزیر دادگستری فرانسه،ژِرار دارمانَن، پنجشنبه در فلوُری-مِروژی (شهرستان اِسوُن) اعلام کرد : از ۲۷۰۰ نفری که پس از خشونت‌ها و غارت‌ها در تعطیلات آخر هفته۱۷ و ۱۸ اکتبر (۲۵ و ۲۶ مهر) در فرانسه بازداشت شده بودند، ۲۱۷ نفر زندانی شدند.

دارمانن گفت: «این واقعاً پاسخی فوق‌العاده قاطع است که سابقه نداشته است». وی گفت نیمی از زندانیان هیچ سابقه کیفری ندارند. وزیر دادگستری در برابر مرکز کیفری فلوری-مروژی گفت: «در کل، اینها افرادی بین ۱۸ تا ۲۵ سال هستند که اکثریتشان برای دستگاه قضایی شناخته‌شده نیستند».

دارمانن همچنین اعلام کرد: بخشنامه‌ای را به دادستانی‌ها فرستاده و درخواست کرده است در تصمیماتی که خلاف دستور‌های او می‌دانند، تجدیدنظر کنند و برای متهمان، ممنوعیت تظاهرات و تعلیق حق رأی درخواست کنند.

این وزیر گفت: «نمی‌توانم تصور کنم کسی که به نیرو‌های پلیس و ژاندارمری حمله و مغازه‌ها را غارت می‌کند، بتواند در انتخابات آینده از حقوق مدنی خود استفاده کند».

دارمانن در خصوص زندان‌های فرانسه که از پیش، مازاد برظرفیت خود زندانی دارند، گفت «پاسخ این نیست که افراد کمتری زندانی شوند بلکه باید فضای بیشتری ایجاد کرد». بر اساس آمار رسمی وزارت دادگستری، تا اول سپتامبر (۱۰ شهریور)، زندا‌نهای فرانسه ۹۰۰۲۰ زندانی را در ۶۳۳۴۸ سلول جا داده‌اند که آماری بی سابقه است.