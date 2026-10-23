بنیامین فرجی با برتری سه بر صفر برابر نماینده امارات، حضور خود را در جمع ۳۲ بازیکن برتر رقابت‌های انفرادی قهرمانی آسیا قطعی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بنیامین فرجی در مرحله ۶۴ نفره رقابت‌های انفرادی تنیس روی میز مردان قهرمانی آسیا در تاشکند ازبکستان، در سه گیم متوالی حریف اماراتی خود را شکست داد و راهی مرحله یک‌شانزدهم نهایی شد.

فرجی گیم نخست را با امتیاز ۱۱ بر ۷ به سود خود پایان داد و در گیم دوم با برتری ۱۱ بر ۲، فاصله را افزایش داد. ملی‌پوش ایران در گیم سوم نیز ۱۱ بر ۹ پیروز شد تا این دیدار با نتیجه سه بر صفر خاتمه یابد

فرجی در دور بعدی با هیروتو شینوزوکا از ژاپن روبه‌رو خواهد شد.

هدایت ملی پوشان در این مسابقات به عهده جمیل لطف‌الله‌نسبی سرمربی تیم ملی و منصور علوی به‌عنوان مربی است.