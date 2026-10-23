رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان از کشف ۵۵ کیسه کود سیاه قاچاق به ارزش ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال و توقیف یک دستگاه خودروی نیسان در بجنورد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، سرهنگ مهدی حصاری گفت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا، مأموران پلیس امنیت اقتصادی یک دستگاه خودروی نیسان حامل کود قاچاق را در شهرستان بجنورد شناسایی و توقیف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو ۵۵ کیسه کود سیاه قاچاق کشف شد که ارزش آن برابر اعلام کارشناسان ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.