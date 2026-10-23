به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس اداره ورزش و جوانان سردشت گفت: همایش دوچرخه‌سواری به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش، امروز با حضور ۲۰۰ دوچرخه‌سوار در شهرستان سردشت برگزار شد.

محمد رشیدزاده با اشاره به اهمیت توسعه ورزش همگانی، بر ضرورت فراهم کردن زمینه مشارکت بیشتر شهروندان در فعالیت‌های ورزشی تأکید کرد.

این همایش با هدف ترویج فرهنگ ورزش همگانی، توسعه نشاط و شادابی اجتماعی و تشویق شهروندان به فعالیت‌های ورزشی برگزار شد.