بنابر اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، صبح امروز جمعه اول آبان شاخص کیفی هوا در شهر‌های هندیجان، خرمشهر، شادگان و آبادان قرمز و نارنجی آلودگی هوا قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنابر اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۱۱ صبح امروز جمعه یکم آبان شاخص کیفی هوا در شهر هندیجان ۱۵۲ AQI رسید که نشان دهنده هوای ناسالم برای تمامی گروه‌های سنی (قرمز) است.

در این مدت شاخص کیفی هوا در خرمشهر ۱۴۰، شادگان ۱۰۸ و آبادان ۱۰۶ AQI ثبت شدکه نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس (نارنجی) است..

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، براساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.