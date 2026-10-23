به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقات پاراشمشیربازی در بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا امروز برگزار شد و دو نماینده کشورمان به میدان رفتند.

مهدی عابدی در سابر مردان، با یک برد مقابل نماینده اندونزی و سه شکست مقابل حریفانی از تایلند، ژاپن، عراق و ازبکستان، در رده آخر گروه اول ایستاد و از صعود به مرحله حذفی باز ماند.

سپیده سهرابی در سابر بانوان، نمایندگان چین و ژاپن را برد و به حریفانی از ازبکستان، هنگ‌کنگ و تایلند باخت و در رده چهارم گروه اول قرار گرفت و راهی مرحله بعدی شد. او پس از استراحت در مرحله یک‌شانزدهم نهایی، در مرحله یک‌هشتم نهایی به شمشیربازی از هنگ‌کنگ باخت و حذف شد.