به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،دوشاب یکی از فرآورده‌های مغذی و پرخاصیت انگور با گذشت سالیان سال موقع برداشت انگور در مراغه و بیشتر مناطق آذربایجان شرقی به شیوه‌های سنتی پخت و استفاده می‌شود.

پخت دوشاب در مراغه قدمتی به بلندای تاریخ دارد و به صورت خانگی در تهیه خاگینه، انواع شربت و حلوا‌های سنتی کاربرد دارد.

این فرآورده شیرین از سوغاتی‌های مراغه برای مسافران در زمستان و ایام نوروز است.

کریم زینالی کارشناس تغذیه دانشکده علوم پزشکی مراغه گفت:دوشاب با خواص غذایی فراوان به عنوان یک ماده شیرین مقوی و مغذی در تمام فصول توصیه می‌شود و موجب افزایش سیستم ایمنی بدن می‌شود.

وی افزود: ویتامین‌ها و املاح موجود در انگور با غلظت بیشتر در دوشاب وجود دارد و موجب بهبود شرایط خواب، سیستم قلبی عروقی و عصبی بدن می‌شود.