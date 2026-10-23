به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از اشتغال ۳۰۰۰ نفر در کارگاه‌های داخل و خارج زندان‌های استان خبرداد.

محمد علی نژاد بر اهمیت مقوله مهارت آموزی تاکید کرد و گفت: حرفه آموزی و اشتغال زندانی کمک شایانی به اصلاح و بازپروری آنان دارد، بنابراین اشتغال زندانیان یکی از اولویت‌های مهم استان است.

رئیس کل دادگستری استان اضافه کرد:مراقبت بعد از خروج از زندان چنانچه درست و با جدیت دنبال شود از بازگشتن زندانی آزاد شده به زندان جلوگیری خواهد کرد.وی افزود: انتقال زندان‌ها به خارج از محیط شهری یکی از امور مهم در سیاست‌های قوه قضائیه و یک ضرورت است.علی نژاد خاطر نشان کرد: اصلاح و بازاجتماعی کردن زندانی و بازگشت سالم او به جامعه در کنار اجرای عدالت، یکی از اهداف نظام اسلامی است، تا مددجو پس از آزادی مسولیت اجتماعی خود را بشناسد و به عضوی مسئولیت پذیر در جامعه تبدیل شود.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی افزود: فرد زندانی از تمام حقوق انسانی برخوردار و این حقوق قابل احترام است و هیچ کس حق ندارد این حقوق را زیر پا بگذارد.