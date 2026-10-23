تیم ملی والیبال نشسته ایران در فینال بازی‌های پاراآسیایی ناگویا در ۳ دست متوالی تیم قزاقستان را شکست داد و به مقام قهرمانی رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار فینال والیبال نشسته پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶ امروز (جمعه، اول آبان) بین تیم‌های ایران و قزاقستان برگزار شد که با قهرمانی ایران به پایان رسید.

شاگردان هادی رضایی این دیدار را در سه ست پیاپی به سود خود تمام کردند و قهرمانی بازی‌ها شدند.

ست اول: ۲۵ بر ۱۷

ست دوم: ۲۵ بر ۱۵

ست سوم: ۲۵ بر ۱۷

ملی‌پوشان ایران یک بار دیگر در دور گروهی با قزاقستان رقابت کردند که در آن مسابقه هم پیروز میدان شدند و امروز با شکست دوباره این تیم در فینال، مدال طلای بازی‌ها را بر گردن آویختند.

والیبال نشسته ایران در دور گروهی تایلند و قزاقستان را شکست داد، در نیمه‌نهایی مقابل چین به برتری رسید و با کسب چهارمین برد پیاپی، قهرمان بازی‌ها شد.