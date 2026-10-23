از ساعات ظهر امروز در مناطق دریایی هرمزگان افزایش سرعت باد و متلاطم شدن دریا و در ارتفاعات استان ادامه ناپایداری عصرگاهی مورد انتظار است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری در بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات استان رشد ابر همراه با رگبار پراکنده باران، رعد و برق و احتمال تگرگ پیش بینی می‌شود.

مجتبی حمزه نژاد افزود: در مناطقی که شرایط بارش مهیا نباشد احتمال تندباد لحظه‌ای و بروز گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا دور از انتظار نیست که توصیه می‌شود از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در حریم و بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

وی گفت: دریا در ساعت های صبح آرام خواهد بود و از ظهر با افزایش سرعت باد‌های جنوب غربی تا شمال غربی متلاطم پیش بینی می‌شود که توصیه می‌شود در ساعت های یاد شده، شناور‌های سبک و صیادی از رفت و آمد خودداری کنند.

حمزه نژاد افزود: افزایش سرعت وزش باد‌های جنوب غربی تا شمال غربی و متلاطم شدن دریا در ساعت های بعدازظهر و اوایل شب شنبه ۲ آبان ادامه خواهد داشت.

وی گفت: در روز‌های شنبه تا سه شنبه (۲ تا ۴ آبان) در ساعت های بعدازظهر و شب در ارتفاعات استان و برخی نقاط مستعد مرکزی و غربی احتمال تقویت نقطه‌ای ناپایداری‌های جوی بصورت رگبار نسبتا شدید باران و رعدوبرق همراه با توفان تندری، تگرگ و تندباد لحظه‌ای گاه خیرش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد افزود: در این مدت، در ساعت های بعدازظهر، تندباد لحظه‌ای همراه با گرد وخاک و مواج شدن موقتی تنگه هرمز دور از انتظار نیست.

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از لحاظ دمایی، امروز و فردا تغییر قابل ملاحظه‌ای مورد انتظار نیست.