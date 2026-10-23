ویژه برنامه «آغوش امن تو» هم‌زمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، با روایتی از مادرانگی و ایثار، از اول آبان هر روز ساعت ۱۷:۰۰ از رادیو صبا پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این ویژه‌ برنامه به تهیه‌کنندگی نیلوفر قاسمی‌پور و اجرای مهدی فر و مژگان واعظیان، با نگاهی متفاوت به سیره معنوی و انسانی بانوی بزرگ اسلام، جلوه‌هایی از مهر، صبوری و مواسات را در روایت‌های واقعی زندگی امروز بازخوانی می‌کند.

پخش مستند‌های کوتاه از مادران شهدای جنگ اخیر در شهرهایی، چون میناب و لامرد و داستان زندگی دختر جوانی که با همکاری بهزیستی از نوزادان نیازمند مراقبت می‌کند، از بخش‌های این برنامه است.

همچنین در کنار گفت‌و‌گو با چهره‌های فرهنگی و دینی و پخش بیانات رهبر انقلاب درباره حضرت زهرا (س)، پویش مردمی «به نیت فاطمه» با هدف ترویج مهربانی، امیدبخشی و گره‌گشایی از زندگی هم‌وطنان در فضای مجازی و پیام‌رسان بله برگزار می‌شود.