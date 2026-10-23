به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از اسلام آباد، انجمن بازاریابان گاز مایع پاکستان از آغاز دوباره عرضه گاز مایع وارداتی از ایران از ۲۳ اکتبر خبر داده است؛ اقدامی که پس از توقف تجارت مرزی و افزایش شدید قیمت این سوخت در بازار پاکستان می‌تواند به بهبود عرضه و کاهش فشار قیمتی بر مصرف کنندگان کمک کند.

بر اساس این گزارش به خودرو‌های حامل گاز مایع که از ۱۶ اکتبر در مرز ایران متوقف مانده بودند اجازه ورود به پاکستان داده شده است.

در همین حال شبکه خبری دنیا نیوز به نقل از علی حیدر، مسئول کمیته دائمی گاز مایع فدراسیون اتاق‌های بازرگانی و صنایع پاکستان، اعلام کرد: محموله‌های گاز مایع ایران که تا ۱۶ اکتبر بارگیری شده بودند مجوز ورود به پاکستان را دریافت کرده‌اند.

به گفته این مقام صنفی حدود ۹۰۰ تا هزار دستگاه خودروی حامل گاز مایع در انتظار ورود به پاکستان بوده‌اند.

وی ابراز امیدواری کرد ورود این محموله‌ها به بهبود عرضه در بازار داخلی منجر شود و پیش بینی کرد در صورت ورود و توزیع به موقع محموله ها، قیمت هر کیلوگرم گاز مایع طی ۲۴ تا ۴۸ ساعت ممکن است تا ۵۰ روپیه کاهش یابد.

توقف تجارت مرزی پاکستان با ایران از ۱۷ اکتبر، جریان ورود گاز مایع از یکی از منابع مهم تأمین این سوخت را مختل کرد و بازار داخلی پاکستان را با کمبود عرضه و افزایش شدید قیمت‌ها مواجه ساخت.

بر اساس گزارش‌های پیشین رسانه‌های پاکستانی، قیمت هر کیلوگرم گاز مایع در برخی مناطق ایالت‌های پنجاب و خیبرپختونخوا به حدود ۵۰۰ روپیه و در مناطق سردسیر و کوهستانی به ۶۰۰ روپیه رسید؛ در حالی که نرخ رسمی اعلام شده برای ماه اکتبر ۲۷۹ روپیه بود.

همچنین گزارش‌هایی از توقف هزاران تن گاز مایع در سمت ایرانی مرز منتشر شد؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره تداوم کمبود و افزایش بیشتر قیمت‌ها را تشدید کرد.

ازسرگیری ورود محموله‌های ایرانی می‌تواند بخشی از کمبود بازار پاکستان را جبران کند، اما میزان تأثیر آن بر قیمت‌ها به ورود واقعی تانکرها، سرعت توزیع محموله‌ها و استمرار جریان واردات بستگی خواهد داشت.