امسال معابر ۱۵ روستای شهرستان کبودراهنگ در ادامه نهضت آسفالت ریزی، بهسازی و آسفالت ریزی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در جهت سهولت در عبور و مرور اهالی، معابر روستای ایده لوی کبودراهنگ با اعتبار بیش از ۵ میلیارد تومان آسفالت ریزی شد.

مدیر بنیاد مسکن شهرستان کبودراهنگ گفت: در این طرح با اعتباری بیش از ۵میلیارد تومان معابر روستایی با ۷۰۰ تن آسفالت ریزی شد.

محمد داودی افزود: در ادامه نهضت آسفالت ریزی معابر و خیابان‌ها در روستا‌های بخش مرکزی شیرین‌سو و گل‌تپه شهرستان کبودراهنگ ادامه دارد.

سید ایوب موسوی فرماندار کبودراهنگ گفت: امسال از اعتبارات کمیته برنامه ریزی شهرستان و مسئولیت اجتماعی برای بهسازی و آسفالت ریزی معابر روستایی بیش از ۶۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده شده است.