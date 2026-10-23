به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، خانم آزاده نظر بلند با حضور در برنامه «صف اول» درباره مسائل مختلف کتابخانه‌ها و خدمت رسانی آنها نکات متنوعی مطرح کرد که مشروح این گفت‌و‌گو را در ادامه می‌خوانید:

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سؤال: یک مروری کنیم اینکه کتابخانه‌ها الان چه وضعیتی دارند؟

نظربلند: اگر بخواهم یک آمار کلی کتابخانه‌های عمومی تحت پوشش نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور ارائه کنم، ما درحال حاضر از یک مفهومی به نام نقطه خدمت استفاده می‌کنیم. یعنی یک تغییر رویکرد را نشان داده‌ایم از نقطه دسترسی و اینکه یک کتابخانه یک مکان ثابت است و بستگی به یک ساختمان دارد به مفهومی به نام نقطه خدمت، یعنی جایی که ما خدمات خود را ارائه می‌کنیم فارغ از اینکه ما در آنجا یک ساختمان یا بنایی داریم یا اینکه نه خودمان به سمت مراجعه کننده حرکت می‌کنیم. درحال حاضر ما با این ادبیات نقطه خدمتی ۴ هزار و ۴۷۷ نقطه خدمت در کل کشور داریم که اینها مکان‌هایی هستند یا جا‌هایی هستند که ما خدمات را ارائه می‌دهیم. خیلی از کتابخانه‌ها درحال حاضر از خدمات برای کودکان، نوجوانان و میانسال و سالمندان و گروه‌های خاص و توانخواه‌های جسمی ارائه خدمت می‌کنند.

ما در حال حاضر، تعداد قابل توجهی کتابخانه داریم که به نابینایان یا کم بینایان خدمت رسانی می‌کنند و همین طور به ناشنوایان و یا کودکانی که مبتلا به اوتیسم هستند و مواردی شبیه به اینها. به صورت کلی مفهوم کتابخانه عمومی یعنی اینکه عموم مردم جامعه فارغ از جنس، سن، نژاد و یا هر نوع محدویت جسمی بتوانند براساس نیازشان از خدمات کتابخانه استفاده کنند و ما هم به عنوان یک نهاد خدمت رسان به آنها ارائه خدمت کنیم.

اما چیزی که می‌شود گفت به عنوان یک تغییر رویکرد است در همان تغییر دسترسی به نقطه خدمت، مفهومی است که توسط کتابخانه‌های سیار خیلی به آن پرداخته شده است.

ما درحال حاضر ۸۲ کتابخانه سیار در کل کشور داریم که از این تعداد چیزی حدود ۵۷۰ نقطه خدمت را پوشش می‌دهند. یعنی از ۴ هزارو ۴۷۷ نقطه خدمت ما ۵۷۰ نقطه خدمت توسط ۸۲ کتابخانه عمومی سیار پوشش داده می‌شوند. کتابخانه‌های عمومی سیار برای نقاطی درنظر گرفته می‌شوند که ما در آنها ساختمان کتابخانه نداریم یا پروژه آماده بهره برداری نداریم، روستا‌هایی هستند که برای ما مقدور نیست که درحال حاضر پروژه کتابخانه‌ای در آنها داشته باشیم یا در آنجا کتابخانه‌ای تأسیس کنیم، در حال حاضر، خیلی از این کتابخانه‌های سیار به مناطق محروم و روستایی و مناطقی که فاقد کتابخانه اعزام می‌شوند و نقاط خدمت نسبتاً زیادی را پوشش می‌دهند و برنامه‌های متنوعی را ارائه می‌کنند، علاوه بر خدمات پایه‌ای کتابخانه‌ای که عضویت و امانت است، سایر خدمات فرهنگی و فعالیت‌های مختلف بخصوص برای قشر کودکان و نوجوانان که بسیار این نوع کتابخانه‌ها برای آنها جذاب هستند، دراین کتابخانه‌ها اجرا می‌شود.

فعالیت‌هایی مثل قصه خوانی، مثل برگزاری کارگاه‌های آموزشی و دادن مهارت مختلف و کاملاً به شکل تعاملی این کتابخانه‌های سیار و مشابه یک کتابخانه معمولی دارای ساختمان ارائه خدمت می‌دهند.

سؤال: واژه نقطه خدمت به چه معنا است و چقدر خدمت رسانی که باید نهاد به مردم در حوزه کتابخانه‌ها انجام بدهد را برای شما به دست بیاورد؟

نظربلند: در مفاهیم قدیمی مربوط به علم کتابخانه و کتابداری ما نقطه دسترسی داریم. یعنی یک فضایی داریم در آن فضا امکاناتی را مستقرمی کنیم و منتظر می‌مانیم تا مراجعه کننده به سراغ ما بیاید و ما به او خدمت رسانی کنیم. اما در چندین دهه گذشته، در همان علم کتابخانه داری و مدیریت کتابخانه و علم کتابخانه، مفهوم دیگری جایگزین آن نقطه دسترسی شده است به نام نقطه خدمت.

یعنی ما خدمت مان را در نقاط مختلف تعریف می‌کنیم فارغ از اینکه در آن نقطه ساختمان کتابخانه داریم یا نداریم. اما به هر شکلی خدمات یا تمام خدمات یا بخشی از خدمات کتابخانه عمومی را ارائه می‌کنیم. نقطه تمایز بسیار مهم آن اینکه دیگر همکار ما منتظر حضور مراجعه کننده در مکان مشخص نمی‌شود، خودش می‌رود و آن نقطه هدف را حضور پیدا می‌کند و خودش خدمت را به خدمت گیرنده ارائه می‌کند. یعنی ما علاوه بر حضور در آن ساختمان‌ها و بنا‌های مستقرمان یک فعالیت‌های خارج از ساختمان هم داریم که خدمات ما را در نقاط مختلف به شکل‌های مختلف ارائه می‌کنیم. حالا این شکل‌های مختلف ممکن است پیشخوان خدمات کتابخانه‌ای یا پیک کتاب باشد، ممکن است کوله کتابی باشد که برای عشایر اعزام می‌شود، ممکن است کتابخانه عمومی سیار ما باشد یا هر نوع خدمت دیگری که همکاران دیگر من که کتابداران هستند در یک نقاط خاصی مثل مدارس انجام می‌دهند.

سؤال: آیا می‌توانیم بگوییم این یک راهکاری بوده است برای اینکه بخش‌هایی از کشور امکان اینکه ما ساختمان کتابخانه داشته باشیم وجود ندارد و مفهوم نقطه خدمت برای آن کتابخانه‌های سیار به وجود آمده است که بتوان خلأیی را که در آن نقاط وجود دارد بپوشاند؟

نظربلند: ما تعداد روستا‌هایی که هنوز فاقد کتابخانه هستند زیاد هستند.

سؤال: مشخص است که چند نقطه است؟

نظربلند: بله در آمار‌ها است. همانطور که عرض کردم ۴ هزار و ۴۷۷ نقطه خدمت داریم، اگر بخواهیم شهر‌ها و روستا‌های کشور را درنظر بگیریم، عدد بیشتر از این است. ضمن اینکه ما در استاندارد‌هایی که در کشور‌های پیشرفته تعریف می‌شود معمولاً حضور کتابخانه عمومی در جوامع روستایی و شهری به این شکل تعریف شده است که یک فرد وقتی از منزل خودش خارج می‌شود حدود ۱۰ تا ۱۵ دقیقه پیاده روی به اولین کتابخانه عمومی منطقه خودش برسد. عملاً همچنین چیزی در کشور ما الان وجود ندارد برای همین هم توسعه کتابخانه‌های سیار مدنظر قرار گرفت. پروژه‌های ساختمانی پروژه‌های زمانبر و هزینه بر هستند، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور یک محدودیت‌های بودجه‌ای دارد و هم اینکه بعضی از پروژه‌های ما شاید ۱۵ تا ۲۰ سال قدمت دارند و هنوز به اتمام نرسیده‌اند. این لزوم اینکه ما بتوانیم به یک راه حل سریع برای خدمت رسانی دست پیدا کنیم را لازم و ضروری کرده است برای همین هم توسعه کتابخانه‌های سیار با این شیب تند مورد نظر قرار گرفت و یک همتی ملی بود با کمک نمایندگان مجلس، کمیسیون فرهنگی، کمیسیون برنامه و بودجه و سازمان برنامه و بودجه کشور و سایر مراجع مرتبط که ما توانستیم عدد قابل توجهی به این کتابخانه‌ها اضافه کنیم.

سؤال: اشاره کردید از یک بازآفرینی که شامل فضا‌هایی بود که در کتابخانه‌ها فرق کرده است. در بازتعریف مفهم کتابخانه عمومی الان مفهوم جدیدی ایجاد شده است؟

نظربلند: اگر بخواهم به سیر کامل تکامل کتابخانه‌های عمومی اشاره کنم، از ابتدای قرن ۱۹ کتابخانه‌های عمومی در مفهوم امروزی شان شکل گرفته است، در قرن ۲۰ توسعه پیدا کرده‌اند، خدمات شان تخصصی‌تر شد و در قرن ۲۱ یک مفهومی به نام کتابخانه نسل ۴ ارائه شده است. یعنی این کتابخانه‌هایی که ما به آنها کتابخانه‌های نسل ۴ می‌گوییم کتابخانه‌هایی هستند که علاوه بر تجهیزات تکنولوژی و فناوری‌های دیجیتالی که در عرصه‌های مختلف است، علاوه بر همه اینها، بر فضای تعاملات اجتماعی و مناسبات بین فردی تأکید می‌کند و فضا‌های کتابخانه‌ای را فضا‌هایی برای یادگیری مادام العمر برای مشارکت اجتماعی و برای تعاملات انسانی بر پایه نیاز‌ها و آن درخواست‌های جامعه هدف مشخص می‌کند. کتابخانه‌های نسل ۴ کتابخانه‌هایی هستند که مفهوم شان در قرن ۲۱ مطرح شده است و نسل ۴ که عرض می‌کنیم همان فضا‌هایی هستند که درحال بازطراحی آنها هستیم. علاوه بر اینکه به کتابخانه رنگ و لعاب می‌دهیم و از تجهیزات به روز استفاده می‌کنیم، تلاش می‌کنیم از ریزفضا‌ها استفاده کنیم، از فضا‌های منفک شده استفاده کنیم و خدمات را برای گروه‌های مختلف سنی درنظر بگیریم. یعنی از یک خدمات عام یک کل برای همه برویم به سمت جزئی‌تر کردنارائه خدمات و تعریف کردن فضا‌های کتابخانه برای گروه‌های مختلف سنی بر اساس نیاز‌ها و آموزش‌هایی که نیاز دارند. یکی از مسائلی که به ما در این زمینه کمک کرده است، بحث آمایش سرزمینی است، هم در ایجاد کتابخانه‌های جدید و هم در بازطراحی ها، یکی از مسائلی که با دقت تمام مورد نظر قرار دارد، توجه به آمایش سرزمینی است. براساس آمایش سرزمینی تصمیم می‌گیریم تصمیم می‌گیریم کجا کتابخانه جدید تأسیس کنیم، تصمیم می‌گیریم کجا نقطه خدمت ایجاد کنیم و تصمیم می‌گیریم کتابخانه را با چه اولویتی بازطراحی کنیم. مثلاً در برخی از مناطق جمعیت سالمند آن منطقه خدمت کتابخانه زیادتر است، در برخی از مناطق جمعیت کودک ونوجوان زیادتر است، دقیقاً براساس اطلاعات و ترکیب جمعیتی که ما از منطقه داریم آن هدفگذاری برای بازطراحی و ایجاد فضای کتابخانه‌ای ایجاد می‌شود.

سؤال: برای تبدیل کتابخانه‌ها به مراکز فعال فرهنگی، آموزشی و یک جایی که فقط مردم و کتابخوان به صورت انفرادی عمل کنند. برای اینکه از مفهوم سنتی کتابخانه فاصله بگیریم چه طراحی‌هایی را انجام داده‌اید؟

نظربلند: ما هم طراحی در بعد فضا داشتیم، هم درخصوص آموزش کتابدارانی که در تعامل با افراد مراجعه کننده هستند و هم آموزش کاربران، همه اینها یعنی مجموعه یک فعالیت آموزشی هم در حوزه کسانی که ارائه می‌کنند و هم در حوزه خدمت گیران و هم در بازطراحی‌های فضا و اختصاص فضا‌های متناسب به فعالیت‌های مختلف.

سؤال: یکی از نکاتی که بین صحبت‌های شما بود، تلاش شما برای رساندن کتاب به نقاطی بود که شاید ساختمان نداشتند و دربرگیری جمعیتی که شاید دسترسی به بخش‌های ثابت کتابخانه‌ای نداشتند، این خیلی رویکرد خوبی است، حالا این دوران بحران جنگ و کرونا، به ما چیزی را یاد داد که حتماً نباید در یک جا مستقر باشد خدمتی و خیلی از خدمات از آن زمان به این سمت، با روند و شتاب زیادی هوشمند شد؛ دیجیتالی شد و شرایط مقداری از آن حالت ثبات نقطه‌ای و ساختمانی درآمد، فکر می‌کنم کتاب و کتابخانه‌های عمومی کشور هم یکی از آن بخش‌ها باشد، تحولات دیجیتال و هوشمندسازی کتابخانه‌های عمومی کشور در چه وضعیتی قرار دارد؟

نظربلند: چند سامانه طراحی شدند؛ ما یک سامانه هم‌خوان داریم که تمام خدمات و محتوا‌هایی که در حوزه کتاب تولید می‌شود و در حوزه کتابخانه‌های عمومی است در این سامانه ارائه شده است؛ پادکست‌های مختلف در حوزه خواندن، برنامه‌های رادیویی، دسترسی به اطلاعات کتابخانه‌ها و سایر موارد که در این سایت وجود دارد، علاوه بر این، یک سامانه همیار کتاب که یک هوش مصنوعی است برای کمک به جست‌و‌جو و پیدا کردن کتاب برای مراجعه کنندگان که الان در حال حاضر آموزش‌های لازم به کتابداران داده می‌شود که بتوانند از این سامانه در جهت کمک به مراجعه کنندگان استفاده کنند و یک سکویی در حوزه امانت دیجیتال کتاب که ان‌شاءالله در ماه‌های آتی رونمایی می‌شود و به مرحله اجرا می‌رسد؛ بالأخره ما کتابخانه هستیم و مفهومی به نام امانت داریم و دیجیتال کردن امانت برای اعضای کتابخانه‌های عمومی کشور، آن مسیر هدفی است در این سکو دنبال شده و ان‌شاءالله این سکو نه تنها بحث امانت دیجیتال کتاب را برای عموم هموطنان، حتی برای عزیزانی که دارای آسیب‌های بینایی هستند هم در نظر گرفته، یعنی حتی دسترس‌پذیری این سکو را برای نابینایان و کم‌بینایان عزیز در نظر گرفتیم و به زودی شاهد بالا آمدن این سکو هم خواهیم بود و دسترس‌پذیر کردن اطلاعات برای عموم افراد جامعه و اعضای کتابخانه‌های عمومی کشور.

سؤال: از یکی از مفاهیم شیرین خاطره‌انگیز کتاب صحبت کردید؛ همین امانت دادن و رسم امانت دادن کتاب که اشاره قشنگی بود، اما یکی از رسوم بسیار بسیار مترقی در حوزه خیریه، همین اهدای کتاب است؛ یعنی کار خیر کردن از طریق اهدا کردن کتاب‌هایی که خواندیم و دیگر به آنها احتیاج نداریم و می‌خواهیم در اختیار سایر هموطنان بگذاریم تا بتوانند استفاده کنند، خیرین در این حوزه چقدر به شما کمک کردند؟

نظربلند: اولاً بحث خیر بودن و کار خیر کردن فی نفسه خیلی کار جذابی است، حالا اگر در یک حوزه جذابی مثل کتاب باشد که جذابیت آن قطعاً دوچندان می‌شود. ما همیشه از کمک خیرین بهره‌مند بودیم، خیرین جدی داریم، اهداکنندگان جدی کتاب داریم در کل کشور، اما همچنان پذیرای امر خیر هموطنان عزیز مخصوصاً در حوزه کتاب و کتابخانه هستیم. یک سامانه‌ای در نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به نام «اهدانش» طراحی شده، در این سامانه پویش‌های مختلفی برگزار می‌شود؛ پویش اخیری که دیروز یا پریروز به مناسبت عصای سفید؛ ۲۳ مهر ماه، این پویش روی سامانه اهدانش قرار گرفت، مربوط به خرید تجهیزات برای نابینایان در کتابخانه‌های عمومی، پویش‌های مختلفی روی این سامانه برگزار می‌شود؛ از خرید کتاب، اسباب بازی، کمک به تأمین تجهیزات کتابخانه از قبیل میز، صندلی و سایر اقلام و بخشی برای گردآوری کتاب‌هایی که هموطنان ما می‌خواهند به کتابخانه‌های عمومی اهدا کنند، دارد. اطلاعات‌شان را در آن‌جا ثبت می‌کنند و خودمان برای گردآوری کتاب‌هایی که اعلام آمادگی کردند که به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور اهدا کنند، به آها مراجعه می‌کنیم. تلاش می‌کنیم از همت بلند هموطنان عزیزمان استفاده کنیم و همین جا از تمام خیرین خواهش می‌کنم که به این حوزه هم توجه داشته باشند؛ کتابخانه‌های عمومی شاید یکی از بهترین فضا‌هایی هستند که می‌توانند آن خدمات و امکانات را به عموم افراد جامعه و مخصوصاً افرادی که برای خرید کتاب بضاعت مالی لازم را ندارند و می‌خواهند از طریق امانت کتاب، به محتوای کتاب دسترسی داشته باشند، فراهم کند.

سؤال: خیران صرفاً مردم هستند که کتاب‌هایی که شاید یک بار خواندند و نیازی به آن ندارند را اهدا می‌کنند یا نه مثلاً ناشران، نویسندگان؛ اهالی حوزه کتاب؛ هر کسی که به این حوزه علاقه یا ربطی دارد، آنها هم می‌توانند بیایند در این پویش شرکت کنند؟

نظربلند: همه، گروه‌های مختلف و خیرین متفاوتی داریم، هم سازمان‌ها، هم ناشران، هم افراد جامعه؛ در قشر‌های مختلف ما اهداکنندگان کتاب یا کمک کننده به خرید لوازم و تجهیزات کتابخانه داریم.

سؤال: وضعیت منابع کتابخانه‌ای کشور از نظر گروه‌های سنی و متقاضی؛ نوجوانان، جوانان و آنهایی که برای مقاطع مختلف تحصیلی نیاز به کتاب دارند، آیا گروه‌بندی و طبقه‌بندی شده و در این چهارهزار و خرده‌ای کتابخانه عمومی که فرمودید این بعد ماجرا دیده شده یا نه هنوز ما در بسیاری از کتابخانه‌ها، آن بعد عمومی ماجرا فقط مد نظر است و این تخصصی شدن‌ها طبقه‌بندی می‌شود و پله پله به آن می‌رسیم؟

نظربلند: یکی از ارکان کتابخانه عمومی؛ همان تفکیک کتاب بسته به موضوع و محتوای آن است. منابع کتابخانه‌های ما اعم از کتاب، نشریات و سایر منابع کتابخانه‌ای، حتی اسباب‌بازی، مثلاً ما در بخش کودک و نوجوان اسباب بازی داریم که به عنوان منبع کتابخانه‌ای محسوب می‌کنیم، در موضوعات مختلف کتاب داریم، اما یک نکته قابل توجه است؛ کشور ما کشور پرکتابی است؛ یعنی میزان انتشار کتاب از نظر تعداد، عنوان و فراوانی موضوعی کتاب‌هایی که منتشر می‌شوند و حتی تعداد کتاب‌های چاپ اولی که در کشور منتشر می‌شوند، معمولاً زیاد هستند، در سال بیش از ۱۱۰ هزار عنوان کتاب در کشور منتشر می‌شود، چیزی حدود ۶۰ درصد؛ یک ترکیب ۶۰ به ۴۰ نسبت چاپ اول به چاپ مجدد است و این نشان می‌دهد که میزان قابل توجهی کتاب جدید در سال تولید می‌شود، قطعاً نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با توجه به محدودیت‌هایی که داریم نمی‌تواند در تمام حوزه‌ها از گردآوری منابع جدید بهره‌مند شود، اما تلاش می‌کنیم که منابعی که بیشتر مورد تقاضا هستند را فراهم کنیم. یکی از تغییر رویکرد‌هایی که اخیراً اتفاق افتاده؛ این است که تأمین و خرید منابع کتابخانه‌ای به کتابداران سپرده شده، یعنی ما یک لیستی از کتاب‌هایی که برای کتابخانه‌های عمومی قابل تهیه هستند، در اختیار کتابداران قرار دادیم در طرح‌های خریدی که داشتیم، دو طرح عمده داشتیم؛ یکی مخصوص کودک و نوجوان و یکی در حوزه ادبیات داستانی که این دو موضوع واقعاً مورد درخواست و تقاضا بودند و به جای این که یک عنوان کتاب را در مرکز و ستاد مرکزی نهاد انتخاب کنیم و یک نسخه واحد را برای تمام کتابخانه‌ها بپیچیم و کتاب‌ها را برای کتابخانه‌ها ارسال کنیم، انتخاب را به کتابداران و مراجعه کنندگان کتابخانه دادیم؛ یعنی کتابداران ما آن کتاب‌هایی که مورد تقاضا و درخواست بود و در مجموعه خود نداشتند، انتخاب کردند و آن کتاب‌ها برای آنها خریداری و ارسال شد که رضایتمندی خیلی زیادی هم در بر داشت. در خیلی از کتابخانه‌هایی که برای بازدید می‌رویم، اسم همین طرح اخیر کتابی که داشتیم را شهرزاد گذاشته بودیم، چون در حوزه ادبیات داستانی بود، کتاب‌های مربوط به طرح شهرزاد غالباً به قفسه نرفته، امانت رفته بودند یا هنوز از امانت برنگشته دوباره به امانت رفته بودند. این نشان می‌دهد که واقعاً درخواست جامعه استفاده کننده در این حوزه، بسیار بالا بوده. به ترتیب اولویت‌ها و با توجه به بودجه، امکانات و منابعی که داریم، آن اولویت‌های خرید را در نظر گرفتیم و ان‌شاءالله به زودی بتوانیم مجموعه نسبتاً جامعی از کتاب‌های منتشر شده را داشته باشیم، البته باز تأکید می‌کنم؛ هم با توجه به تعداد زیاد کتاب‌هایی که در کشورمان منتشر می‌شوند و هم قیمت نسبتاً بالای کتاب و هم تعداد زیاد کتابخانه‌های ما، تأمین منابع کتابخانه‌ای یک مسأله جدی در نهاد کتابخانه‌های عمومی است.

سؤال: امیدواریم خیرین صدای شما را بشنوند، چون یکی از غنی‌ترین حوزه‌های خیر، همین کتاب‌خوان کردن به ویژه نسل جوان و نسل جدید جامعه هستند، فکر می‌کنم نسل‌های ما کتاب‌خوان‌تر بودند، ولی الان باید روی بچه‌های جدید کار فرهنگی انجام شود که ترویج کتاب‌خوانی در آنها بیشتر انجام شود. البته شما باید این را تأیید کنید که آیا این طور است یا خیر؟ اگر خبر خوشی برای جامعه کتاب‌خوان کشور دارید به ما بگویید، اگر طرح‌های جدیدی برای افزایش سرانه مطالعه از طریق کتابخانه‌های عمومی دارید بگویید و این که آیا راهکار‌های جدیدی برای این که منابع علمی برای نسل‌های جدید، بچه‌های دوره جدید ایجاد شود در کتابخانه‌های عمومی کشور، اگر برنامه‌ریزی شده، آن را هم بگویید؟

نظربلند: یکی از خبر‌های خوشی که می‌توانم بدهم؛ افتتاح قریب‌الوقوع کتابخانه مرکزی اراک است. این کتابخانه؛ کتابخانه مرکزی اراک؛ یکی از بزرگترین کتابخانه عمومی کشور خواهد بود که ۱۸ هزار مترمربع زیربنا دارد. رویکرد‌های جدیدی برای تعریف خدمات این کتابخانه انجام گرفته، مثلاً بحث خانواده‌محوری و حضور خانوادگی در کتابخانه، یکی از مفاهیمی است که در این کتابخانه پیاده‌سازی خواهد شد. علاوه بر این ما بحث امانت دیجیتال کتاب را عرض کردم، توسعه ناوگان کتابخانه‌های سیار ما در کمتر از یکی دو ماه آینده و تمام آن طرح‌های توسعه‌ای که داریم، برای کتاب‌خوان کردن نوجوانان و آشنا کردن بیشتر نوجوانان با این مقوله است. یک دوره آموزشی برای نوجوانان در شهر تهران برگزار کردیم که آن را الان در استان‌های دیگر پیاده‌سازی می‌کنیم و آن هم یک دوره آموزشی برای تولید محتوای کتاب برای نوجوانان بود که به اسم فن‌تاب در تهران برگزار شد و الان این دوره فن‌تاب در شهر‌های مختلف برگزار می‌شود. یک پژوهش در حوزه کتاب‌خوانی نوجوانان انجام شده که به زودی نتایج آن را منتشر می‌کنیم. یکی از مهمترین مؤلفه‌هایی که در این پژوهش به آن اشاره شده؛ تأثیر خانواده در کتاب‌خوان بودن نوجوانان است که سر وقت با جزئیات منتشر خواهیم کرد و به نظرم می‌تواند یک نقشه راه به ما بدهد برای بهتر کار کردن در حوزه نوجوانان که واقعاً حوزه ناشناخته‌ای در تقریباً تمام ابعاد و شئون فرهنگی است.