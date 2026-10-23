به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، تولیدکنندگان محصولات روستایی و عشایری که بسیاری از آنها در نمایشگاه‌های عرضه مستقیم محصول حضور می‌یابند، معتقدند که سهم تولیدات روستایی و عشایری از بازار مجازی با ظرفیت‌های آن فاصله فراوانی دارد.

کارشناسان اقتصادی نیز می‌گویند: بازار‌های مجازی پنجره‌ای نوین به سوی اقتصاد روستایی و عشایری گشوده‌اند و با حذف واسطه‌ها و دلال‌های سنتی، سود حاصل از فروش محصولات را مستقیماً به جیب تولیدکنندگان اصلی می‌رسانند و امکان معرفی محصولات روستایی در مقیاسی فراتر از محدوده جغرافیایی هر روستا را فراهم می‌کنند.

تحولی که صنعت دیجیتال در کسب‌وکار‌های روستایی ایجاد کرده است، تنها به فروش محدود نمی‌شود؛ بلکه شامل کاهش هزینه‌های تولید و توزیع، افزایش آگاهی عمومی، و ایجاد برند و هویت برای محصولات و مناطق بومی است. این سند مرور می‌کند که بازار دیجیتال چگونه این فرصت‌ها را محقق می‌سازد و سیاست‌گذاری حمایتی چه جایگاهی در این مسیر دارد.

حذف واسطه‌ها، کاهش هزینه و ایجاد برند

مهم‌ترین دستاورد بازار دیجیتال برای تولیدکنندگان روستایی و عشایری، حذف واسطه‌ها و دلال‌ها از زنجیره فروش است. هنگامی که محصول مستقیماً از تولیدکننده به دست مصرف‌کننده می‌رسد، بخش بزرگی از حاشیه سود که پیش‌تر در میانه زنجیره از بین می‌رفت، به خود تولیدکننده می‌رسد و قیمت تمام‌شده برای مشتری نیز کاهش می‌یابد.

در نتیجه، هزینه‌های تولید و توزیع کاهش یافته و انگیزه برای افزایش تولید تقویت می‌شود. علاوه بر این، حضور در فضای دیجیتال امکان ایجاد برند و هویت برای محصولات محلی را فراهم می‌کند؛ عسل عشایری، لبنیات محلی، صنایع دستی و محصولات ارگانیک دیگر کالا‌های بی‌نام و نشان نیستند، بلکه با نام روستا، قومیت و منطقه تولید خود شناخته می‌شوند. این برندسازی ضمن افزایش ارزش افزوده، آگاهی مصرف‌کنندگان شهری را نسبت به توانمندی‌های مناطق روستایی ارتقا می‌دهد و اعتماد میان تولیدکننده و مصرف‌کننده را مستحکم می‌کند.

ابزار‌های دیجیتال: از سایت و برنامه کاربردی تا بازی آفرینی و بازدید مجازی

تحول دیجیتال در کسب‌وکار‌های روستایی فقط به راه‌اندازی یک فروشگاه آنلاین خلاصه نمی‌شود. ابزار‌های متنوعی در این مسیر به کار گرفته شده‌اند: دیجیتالی‌سازی فرآیندها، بازدید‌های مجازی از روستا‌ها و واحد‌های تولیدی، بازی‌های گیمیفیکیشن که آشنایی با فرهنگ محلی را برای مخاطب جذاب می‌کنند، و سایت‌ها و اپلیکیشن‌هایی که ویترین دائمی محصولات روستایی هستند.

این ابزار‌ها افزون بر فروش، وظیفه آگاهی‌بخشی نیز دارند؛ مخاطب درمی‌یابد که کشور ما چه محصولاتی دارد، در چه شهر‌ها و روستا‌هایی تولید می‌شود و کدام قومیت‌ها و فرهنگ‌های بومی پشت این محصولات ایستاده‌اند. به این ترتیب، بازار دیجیتال به پلی تبدیل می‌شود که اقتصاد، گردشگری و هویت فرهنگی روستا را به هم پیوند می‌زند و تصویری زنده و به‌روز از ظرفیت‌های روستایی و عشایری کشور ارائه می‌کند.

نقش جوانان و سکوهای فعال در فروش محصولات کشاورزی

پویاترین بخش این فضای نوظهور، حضور خودجوش جوانان روستایی است. جوانانی که در روستا‌ها زندگی می‌کنند، بدون دستور یا تشویق خاصی وارد این فضا شده‌اند و اپلیکیشن‌هایی طراحی می‌کنند که بتوانند محصولات روستایی را مستقیماً به دست مصرف‌کننده برسانند.

این حرکت از پایین به بالا، نشان می‌دهد تقاضا و ظرفیت بومی برای رونق بازار دیجیتال روستایی از قبل وجود داشته و تنها به بستر و حمایت نیاز داشته است. گستره این فعالیت چشمگیر است: بیش از یکصد نرم‌افزار به‌طور مستقیم در حوزه فروش محصولات کشاورزی فعالیت می‌کنند. این تعداد پلتفرم، ضمن ایجاد رقابت و تنوع خدمات، اشتغال پایدار روستایی را نیز تقویت می‌کند و مسیر مهاجرت معکوس و ماندگاری جوانان در روستا‌ها را هموار می‌سازد.

جایگاه دولت: نظارت به‌جای تصدی‌گری

نکته قابل توجه آنجاست که باوجود توقع و انتظار تولیدکنندگان روستایی و عشایری و همچنین توصیه های کارشناسان مبنی بر لزوم حمایت دولت و به ویژه ایجاد زیرساخت ها و بسترهای ملزوم این کار، هر دو دیدگاه بر لزوم سپردن بازار به فعالان اقتصادی اشتراک نظر دارند.

از دید آنها هرچند دولت بر بازار دیجیتال نظارت می‌کند، تجربه نشان داده است که دولت اصلاً نباید وارد تصدی‌گری شود. وظیفه سیاست‌گذار، اداره مستقیم پلتفرم‌ها نیست، بلکه سیاست‌گذاری در جهت حمایت از بازیگران بخش خصوصی است؛ به‌گونه‌ای که به کسانی که در این حوزه سکو‌ها و پلتفرم‌ها را راه‌اندازی و اداره می‌کنند امتیاز و مشوق داده شود.

این رویکرد تشویقی، فضای رقابت سالم را حفظ می‌کند و اجازه می‌دهد قیمت‌ها بر مبنای مکانیسم بازار و بدون دخالت اداری شکل بگیرد؛ در نتیجه، قیمت واقعی محصولات روستایی آشکار می‌شود و سهم عادلانه‌ای از ارزش تولید به تولیدکننده می‌رسد. به بیان دیگر، ترکیب نظارت هوشمند، مشوق‌های سیاستی و اتکا به ابتکار جوانان و بخش خصوصی، نسخه‌ای پایدار برای رونق بازار دیجیتال روستایی و عشایری است.