برگزیدگان بخش‌های مختلف جشنواره ملی فیلم کوتاه و عکس روستا و عشایر هزار و یک روایت معرفی شدند.

معرفی برگزیدگان جشنواره ملی فیلم کوتاه و عکس روستا و عشایر در بجنورد

معرفی برگزیدگان جشنواره ملی فیلم کوتاه و عکس روستا و عشایر در بجنورد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، آیین اختتامیه جشنواره ملی فیلم کوتاه و عکس روستا و عشایر «هزار و یک روایت» شامگاه پنجشنبه در بجنورد با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون رییس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم برگزار و برگزیدگان در بخش‌های مختلف معرفی شدند.

این آیین با قرائت پیام رییس جمهور از سوی استاندار خراسان‌شمالی آغاز شد.

برگریدگان هر بخش بدین شرح است:

در بخش عکس، اسحاق آقایی برای اثر «در دامان طبیعت» شایسته دریافت لوح تقدیر شناخته شد.

همچنین علی حسن‌زاده از یزد برای عکس «مقنعی‌ها» و علیرضا بختیاری از ورامین برای عکس «میراث شوری‌ها» مورد تقدیر قرار گرفتند.

در بخش عکس، امید شکری از بجنورد برای اثر «لهراسب» و صادق سوری از زاهدان برای عکس «خشکسالی» مقام دوم را کسب کردند.

در بخش تک عکس نیز امید شکری از بجنورد برای اثر «بند ناف»، ساسان جوادنیا، مهدی قانونی از اصفهان برای عکس «روستا زیر سایه دف»، رضا قائدی از اهواز برای اثر «هم‌زیستی» و علی سوته از شیراز برای عکس «طلای سرخ» در فهرست برگزیدگان قرار گرفتند.

در بخش پویانمایی و هوش مصنوعی، علی توکلی زاده از تهران برای فیلم «سودا»، علی جنتی از بجنورد برای فیلم «مطرب» و سارا احمدی برای فیلم «لورک» به عنوان برگزیدگان معرفی شدند.

در بخش جوایز ویژه، مصطفی سعیدی برای فیلم «پشت صحنه یک رویا» جایزه ویژه راویان بومی را دریافت کرد.

همچنین ربابه روحی از اردبیل برای فیلم «جیران» به‌عنوان برگزیده جایزه بهترین فیلم از نگاه معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور معرفی شد.

بخش مستند

رضا دانش‌پژوه ـ کهگیلویه و بویراحمد؛ فیلم «ایلی‌ها»؛ مورد تقدیر

هادی ثابت ـ فیلم «دوتوک»؛ رتبه نخست کارگردانی مستند

سید عبدالرضا حجازی ـ فیلم «لال‌شو»؛ برگزیده آهنگسازی

اصغر لائی و ایوب بلندبن ـ فیلم «دژنو»؛ برگزیدگان تدوین

آرمان قلی‌پور ـ برگزیده پژوهش و نگارش

محمد مقیم‌پور بیژنی ـ مازندران؛ فیلم «لال‌شو»؛ رتبه دوم

علی بلندنظر و محمد ناصری‌راد ـ فیلم «ایل گوهران»؛ از برگزیدگان

مهدی رجبیان ـ فیلم «ماه مثل ماهروزه»؛ بهترین فیلم مستند و برگزیده تهیه‌کنندگی و کارگردانی

بخش فیلم داستانی

امیرعباس رضایی و امیرحسین گل‌محمدی ـ قم؛ فیلم «آب مطهر»؛ مورد تقدیر در صداگذاری و صدابرداری

داوود قلی‌پور و عبدالرضا حیدری ـ فیلم «بچه‌خوان»؛ رتبه دوم صداگذاری و صدابرداری

کیومرث توکلی ـ فیلم «محرم»؛ برگزیده آهنگسازی

رضا یزدانیان ـ فیلم «بهیگ»؛ برگزیده تصویربرداری

محسن صالحی و سعید قندهاری ـ فیلم «من سیب‌زمینی نیستم»؛ برگزیدگان تدوین

راضیه رئیسی ـ فیلم «محرم»؛ برگزیده بازیگری زن

یاسین طلوعی و رضا عموزاده ـ فیلم «بچه‌خوان»؛ برگزیدگان بازیگری مرد

بخش فیلمنامه‌نویسی

حسین فیروزه ـ خراسان شمالی؛ فیلم «مرخ»؛ رتبه سوم

محسن صالحی‌فرد ـ اصفهان؛ فیلم «من سیب‌زمینی نیستم»؛ رتبه دوم

اسماعیل عظیمی و علی آهنگری ـ فیلم «بچه‌خوان»؛ رتبه نخست

بخش کارگردانی فیلم داستانی

سامان حسین‌پور ـ فیلم «پسر»؛ رتبه سوم

محسن صالحی‌فرد ـ فیلم «من سیب‌زمینی نیستم»؛ رتبه دوم

اسماعیل عظیمی ـ فیلم «بچه‌خوان»؛ رتبه نخست

بهترین فیلم داستانی

اسماعیل عظیمی و علی‌اصغر سلطان‌نژاد ـ فیلم «بچه‌خوان»؛ برگزیدگان بهترین فیلم داستانی جشنواره