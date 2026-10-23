رئیس مرکز پایش و فراداده مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به تداوم حضور کاربران در پیام‌رسان‌های داخلی پس از جنگ رمضان گفت: سکو‌های ایرانی به بخشی جدایی‌ناپذیر از زیست مجازی مردم تبدیل شده‌اند؛ روندی که در کنار افزایش استفاده از خدمات این سکوها، زمینه رقابت اقتصادی میان آنها را نیز فراهم کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدامین الله‌داد، رئیس مرکز پایش و فراداده مرکز ملی فضای مجازی، با اشاره به افزایش استفاده مستمر کاربران از پیام‌رسان‌های داخلی پس از جنگ رمضان، گفت: ماندگاری کاربران در یک سکو، نشان‌دهنده تداوم مراجعه و استفاده از خدمات آن است و میزان بازدید محتوا‌های عمومی، تعداد مطالب منتشرشده و روند تغییرات کاربران از جمله شاخص‌های بررسی این موضوع به شمار می‌روند.

الله‌داد با تشریح مفهوم کاربر وفادار در پیام‌رسان‌ها و سکو‌های دیجیتال گفت: کاربر وفادار به کاربری گفته می‌شود که در طول زمان، حضور خود را در یک نرم‌افزار حفظ می‌کند و به‌صورت مستمر از آن استفاده می‌کند. این مراجعه مستمر می‌تواند بر اساس دوره‌های زمانی مختلف، از جمله هفتگی یا ماهانه، بررسی شود.

رئیس مرکز پایش و فراداده مرکز ملی فضای مجازی افزود: برای بررسی میزان ماندگاری کاربران، اطلاعات عمومی پیام‌رسان‌ها، از جمله تغییرات تعداد کاربران کانال‌های عمومی، تعداد مطالب منتشرشده در روز و میزان بازدید هر مطلب، تحلیل می‌شود. برآیند این شاخص‌ها می‌تواند نشان دهد که یک سکو تا چه اندازه به ثبات در استفاده کاربران رسیده است.

بله و سروش‌پلاس پیشتاز رشد درصدی کاربران

الله‌داد با اشاره به روند استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی پس از جنگ رمضان گفت: پس از این تجربه، بسیاری از کاربرانی که پیام‌رسان‌های ایرانی را نصب کردند، حضور خود را در این سکو‌ها ادامه دادند. تداوم بازدید اخبار و محتوا‌های عمومی نیز می‌تواند نشانه‌ای از استمرار مراجعه کاربران به این پیام‌رسان‌ها باشد.

وی تصریح کرد: از نظر درصد افزایش تعداد کاربران، پیام‌رسان‌های بله و سروش‌پلاس بیشترین رشد را داشته‌اند؛ درحالی‌که از نظر تعداد کاربران، ایتا و روبیکا همچنان در صدر قرار دارند.

وی درباره عوامل مؤثر در تفاوت میزان رشد پیام‌رسان‌ها بیان کرد: سلیقه کاربران مهاجرت‌کرده از پیام‌رسان‌های خارجی و میزان روان بودن و سهولت استفاده از خدمات، از جمله عوامل مؤثر در انتخاب سکو‌ها بوده است. همچنین، در مقطعی یکی از پیام‌رسان‌ها به دلیل محدودیت زیرساختی و برای حفظ کیفیت خدمات، پذیرش کاربران جدید را محدود کرد و این موضوع موجب شد برخی کاربران سایر سکو‌ها را نیز تجربه کنند و در بعضی موارد در آنها ماندگار شوند.

ارائه خدمات کاربردی به حفظ کاربران کمک می‌کند

رئیس مرکز پایش و فراداده مرکز ملی فضای مجازی با تأکید بر نقش محتوا و خدمات در حفظ کاربران گفت: ارتباط میان یک سکو و کاربران آن، به علایق و نیاز‌های مخاطبان بستگی دارد. برای نمونه، در برخی سکو‌ها موضوعات اقتصادی و در برخی دیگر موضوعات فرهنگی و سبک زندگی مورد توجه بیشتری قرار می‌گیرد و این شناخت از نیاز کاربران، در استمرار مراجعه آنها مؤثر است.

وی افزود: ارائه خدمات ملی و کاربردی در پیام‌رسان‌های داخلی نیز به حفظ کاربران کمک می‌کند. دسترسی به خدماتی مانند یارانه و کالابرگ و همچنین خدماتی نظیر پرداخت قبوض در بستر پیام‌رسان‌ها، امکان دسترسی آسان‌تر کاربران را فراهم می‌کند و می‌تواند موجب افزایش مراجعه مستمر آنها شود. با این حال، محتوای مورد علاقه کاربران همچنان از عوامل اصلی مراجعه به پیام‌رسان‌هاست.

رئیس مرکز پایش و فراداده مرکز ملی فضای مجازی درباره سطح رقابت‌پذیری خدمات پیام‌رسان‌های داخلی در مقایسه با سکو‌های خارجی گفت: در برخی حوزه‌ها، از جمله کیفیت پیام‌های متنی و تماس صوتی، پیام‌رسان‌های داخلی به سطح قابل قبولی رسیده‌اند؛ اما در بخش‌هایی مانند ارسال فایل‌های حجیم همچنان محدودیت‌هایی وجود دارد که رفع آنها در مواردی به توسعه زیرساخت‌ها و تأمین سخت‌افزار نیازمند است.

الله‌داد با اشاره به اهمیت محتوای ویدئویی در جذب مخاطب، بیان کرد: با افزایش علاقه کاربران به محتوا‌های تصویری و ویدئویی، ظرفیت پشتیبانی هم‌زمان از تعداد بیشتری از کاربران اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. توسعه این بخش هم به زیرساخت‌های سخت‌افزاری و هم به بهبود‌های نرم‌افزاری نیاز دارد و لازم است دستگاه‌های مسئول و پیام‌رسان‌ها در این زمینه به وظایف خود عمل کنند.

رقابت اقتصادی سکو‌های داخلی برای جذب کاربران

رئیس مرکز پایش و فراداده مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به شکل‌گیری رقابت میان پیام‌رسان‌های داخلی اظهار کرد: رقابت میان این سکو‌ها بیش از آنکه صرفاً جنبه تکلیفی داشته باشد، به سمت رقابت اقتصادی حرکت کرده است. در واقع، بازاری در حال شکل‌گیری است و پیام‌رسان‌ها تلاش می‌کنند سهم بیشتری از آن به دست آورند.

وی افزود: استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی از سطح حضور صرفاً ناشی از توصیه یا الزام فراتر رفته و به بخش جدایی‌ناپذیر از زیست مجازی مردم تبدیل شده است؛ موضوعی که زمینه شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی و رقابت میان آنها را نیز فراهم کرده است.

الله‌داد در پایان با اشاره به ضرورت صیانت از اعتماد عمومی خاطرنشان کرد: بررسی و ارائه گزارش از وضعیت سکوها، بخشی از مسئولیت این حوزه برای حفاظت از اعتماد مردم است و استمرار ارائه خدمات مناسب و رعایت حریم خصوصی می‌تواند در تقویت این اعتماد نقش داشته باشد.