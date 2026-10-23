به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، نگهدار معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران در نشست بررسی روند اجرایی و الزامات طرح سراسری سرشماری زنبورعسل، گفت: طرح سراسری سرشماری زنبورستان‌های استان همزمان با سراسر کشور، از دوم آبان‌ماه تا بیست‌ونهم دی‌ماه سال جاری به اجرا درخواهد آمد.

وی افزود: جمع‌آوری اطلاعات صحیح، جامع و به‌روز از وضعیت زنبورستان‌ها، مبنای برنامه‌ریزی برای توسعه پایدار صنعت زنبورداری، توزیع عادلانه نهاده‌ها، تخصیص خدمات حمایتی و صیانت از حقوق زنبورداران است.

نگهدار با تأکید بر ضرورت همکاری تشکل‌های تخصصی و اتحادیه‌ها با مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌ها گفت: دقت آمار ثبت‌شده در سرشماری، مستقیماً بر خدمات‌رسانی و تصمیم‌گیری‌های مدیریتی در سال زراعی پیش رو تأثیر می‌گذارد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران همچنین بر ضرورت اطلاع‌رسانی گسترده به زنبورداران استان تأکید کرد و از فعالان این حوزه خواست با ارائه اطلاعات دقیق در بازه زمانی تعیین‌شده، در اجرای این طرح مشارکت کنند.

نگهدار در پایان گفت: سرشماری دقیق زنبورستان‌ها، علاوه بر فراهم کردن زمینه حمایت هدفمند از زنبورداران، به شفاف‌سازی آمار تولید، استفاده بهتر از ظرفیت‌های این صنعت و تقویت امنیت غذایی و رونق تولید در بخش کشاورزی استان کمک می‌کند.