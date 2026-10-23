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سرشماری سراسری زنبورستانهای مازندران از دوم آبان تا ۲۹ دی امسال همزمان با سراسر کشور اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، نگهدار معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران در نشست بررسی روند اجرایی و الزامات طرح سراسری سرشماری زنبورعسل، گفت: طرح سراسری سرشماری زنبورستانهای استان همزمان با سراسر کشور، از دوم آبانماه تا بیستونهم دیماه سال جاری به اجرا درخواهد آمد.
وی افزود: جمعآوری اطلاعات صحیح، جامع و بهروز از وضعیت زنبورستانها، مبنای برنامهریزی برای توسعه پایدار صنعت زنبورداری، توزیع عادلانه نهادهها، تخصیص خدمات حمایتی و صیانت از حقوق زنبورداران است.
نگهدار با تأکید بر ضرورت همکاری تشکلهای تخصصی و اتحادیهها با مدیریتهای جهاد کشاورزی شهرستانها گفت: دقت آمار ثبتشده در سرشماری، مستقیماً بر خدماترسانی و تصمیمگیریهای مدیریتی در سال زراعی پیش رو تأثیر میگذارد.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران همچنین بر ضرورت اطلاعرسانی گسترده به زنبورداران استان تأکید کرد و از فعالان این حوزه خواست با ارائه اطلاعات دقیق در بازه زمانی تعیینشده، در اجرای این طرح مشارکت کنند.
نگهدار در پایان گفت: سرشماری دقیق زنبورستانها، علاوه بر فراهم کردن زمینه حمایت هدفمند از زنبورداران، به شفافسازی آمار تولید، استفاده بهتر از ظرفیتهای این صنعت و تقویت امنیت غذایی و رونق تولید در بخش کشاورزی استان کمک میکند.