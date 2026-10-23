نوشاد عالمیان با پیروزی ۳ بر ۱ مقابل نماینده اندونزی، به جمع ۳۲ بازیکن برتر رقابت‌های انفرادی تنیس روی میز قهرمانی آسیا راه یافت.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابت‌های قهرمانی آسیا به میزبانی تاشکند ازبکستان، نوشاد عالمیان در مرحله ۱/۳۲ نهایی انفرادی مردان مقابل توفیق زیکری از اندونزی قرار گرفت و با نتیجه ۳ بر ۱ به پیروزی رسید.

عالمیان پس از واگذاری گیم نخست با امتیاز ۱۲ بر ۱۰، در سه گیم بعدی به‌ترتیب با امتیاز‌های ۱۱ بر ۵، ۱۱ بر ۴ و ۱۱ بر ۹ حریف خود را شکست داد و جواز حضور در مرحله یک‌شانزدهم نهایی را کسب کرد.

نماینده ایران در دور بعد به مصاف کوئو گوان‌هونگ از چین‌تایپه خواهد رفت.

هدایت مردان کشورمان در این مسابقات به عهده جمیل لطف‌الله‌نسبی سرمربی تیم ملی کشورمان و منصور علوی به‌عنوان مربی است.