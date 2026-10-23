به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان مرکزی در توصیف شرایط جوی گفت: بر اساس بررسی‌ها در ۵ روز آینده وضعیت هوای استان عمدتا قسمتی ابری گاهی افزایش ابر و در برخی از نقاط احتمال رگبار خفیف و پراکنده و وزش باد پیش بینی می‌شود.

هر چند ناپایداری‌های ضعیفی در برخی نقاط استان به ویژه تا فردا وجود دارد، اما با توجه به خروجی فعلی مدل‌ها بارش قابل ملاحظه‌ای برای استان پیش بینی نشده است.

در روز‌های آتی روند کاهش دمای هوا (به ویژه دمای کمینه) تداوم خواهد داشت.