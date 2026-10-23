به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری گفت: علی اکبر غریب‌شاهی در حرکت نخست وزنه ۲۴۵ کیلوگرمی را با موفقیت مهار کرد، اما هنگام تلاش برای ثبت رکورد ۲۵۲ کیلوگرم در حرکت دوم، از ناحیه عضله دست چپ دچار آسیب‌دیدگی شد.

ولی پور افزود: این ورزشکار در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، با ثبت رکورد ۲۴۵ کیلوگرم در دسته ۱۰۷ کیلوگرم پاراوزنه‌برداری، نشان نقره را از آن خود کرد.