به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، در همایش استانی خادمان حضور، از ۴۲ نفر از خادمان و نقش‌آفرینان اجتماعات شبانه مازندران در ۱۴ عرصه تجلیل شد.

حجت‌الاسلام اصغری رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران در این همایش با اشاره به تلاش فعالان اجتماعات شبانه برای تقویت وحدت گفت: این همایش با هدف تبیین نقش‌آفرینی مردم و قدردانی از افرادی برگزار شد که در سراسر استان برای تداوم این مسیر تلاش کردند.

وی افزود: در همایش استانی خادمان حضور، از فعالان ۱۴ عرصه، از جمله خادمان اجتماعی، فعالان اطلاع‌رسانی، افراد گمنام، قاریان قرآن، بانوان تأثیرگذار، مداحان، مجریان، گروه‌های سرود و حافظان امنیت و سلامت قدردانی می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران ادامه داد: در هر عرصه، سه نفر از فعالان اجتماعات شبانه از شهرستان‌های استان معرفی و تجلیل می‌شوند.

حجت‌الاسلام محمدمهدی عرب‌انصاری مشاور رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نیز در این همایش با اشاره به شرایط جنگ تحمیلی سوم، نقش هدایت و فرماندهی رهبر شهید انقلاب را در جایگاه ایران در عرصه بین‌المللی مؤثر دانست.

وی با اشاره به تداوم رویکرد استکبارستیزی و ساده‌زیستی در امام سید مجتبی خامنه ای حسینی افزود: اجتماعات شبانه، بنا بر تأکید و دستور رهبر انقلاب، تا نهم اسفند امسال، هم‌زمان با نخستین سالگرد شهادت رهبر شهید، ادامه خواهد داشت و تداوم حضور در میدان نیز به دستور و تصمیم رهبر انقلاب اسلامی بستگی دارد.

در پایان این همایش، از ۴۲ نفر از خادمان و نقش‌آفرینان منتخب اجتماعات شبانه مازندران در ۱۴ شاخص تجلیل شد.