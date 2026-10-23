\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0642\u0632\u0648\u06cc\u0646\u060c \u0645\u062f\u06cc\u0631 \u0633\u062a\u0627\u062f \u0647\u0645\u0627\u0647\u0646\u06af\u06cc \u06a9\u0627\u0646\u0648\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af\u06cc \u0647\u0646\u0631\u06cc \u0645\u0633\u0627\u062c\u062f \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06af\u0641\u062a: \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0631\u062d\u0644\u0647 \u06f1\u06f8 \u06af\u0631\u0648\u0647 \u06f9 \u0646\u0641\u0631\u0647 \u062f\u0631 \u0645\u0633\u062c\u062f \u0635\u0627\u062d\u0628\u200c\u0627\u0644\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0686\u0648\u0628\u06cc\u0646\u062f\u0631 \u0628\u0627 \u0647\u0645 \u0631\u0642\u0627\u0628\u062a \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n\u0645\u062c\u062a\u0628\u06cc \u0645\u06cc\u0631\u0632\u0627\u06cc\u06cc\u200c\u0646\u0633\u0628 \u06af\u0641\u062a: \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0627\u062a \u0628\u0627 \u0647\u062f\u0641 \u0634\u0646\u0627\u0633\u0627\u06cc\u06cc \u0648 \u062a\u0642\u0648\u06cc\u062a \u0627\u0633\u062a\u0639\u062f\u0627\u062f\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0642\u0631\u0622\u0646\u06cc \u0627\u0639\u0636\u0627\u06cc \u06a9\u0627\u0646\u0648\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af\u06cc \u0647\u0646\u0631\u06cc \u0645\u0633\u0627\u062c\u062f\u060c \u062f\u0631 \u062f\u0648 \u0628\u062e\u0634 \u062e\u0648\u0627\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u0628\u0631\u0627\u062f\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u062f\u0631 \u0631\u062f\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0633\u0646\u06cc \u0632\u06cc\u0631 \u06f1\u06f8 \u0633\u0627\u0644 \u0648 \u0628\u0627\u0644\u0627\u06cc \u06f1\u06f8 \u0633\u0627\u0644 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n\n \n