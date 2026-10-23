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جهاد کشاورزی آذربایجانغربی با صدور اطلاعیهای از آغاز سرشماری زنبورستانهای مستقر در شهرستان خوی از دوم آبانماه خبر داد
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی با صدور اطلاعیهای از آغاز سرشماری زنبورستانهای مستقر در شهرستان خوی از دوم آبانماه خبر داد و بر لزوم مراجعه حضوری و ثبت اطلاعات پیش از پایان مهلت قانونی تأکید کرد.
در این اطلاعیه آمده است:
به اطلاع کلیه زنبورداران مستقر در حوزه جغرافیایی شهرستان خوی — اعم از بومی، مهاجر، عضو و غیرعضو شرکت تعاونی — میرساند: همگام با برنامهریزیهای توسعهای بخش دام و طیور استان، عملیات سراسری سرشماری کلنیهای زنبور عسل از تاریخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ لغایت ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ به مدت دو هفته در سطح شهرستان خوی اجرا میگردد.
بر این اساس، از تمامی زنبورداران گرامی دعوت میشود در بازه زمانی اعلامشده، شخصاً و با همراه داشتن مدارک شناسایی، به دفتر شرکت تعاونی زنبورداران شهرستان خوی مراجعه کرده و نسبت به تکمیل فرم خوداظهاری و مشخصات زنبورستان خود اقدام مدارک مورد نیاز جهت ثبت اطلاعات:
۱. اصل کارت ملی
۲. اصل و تصویر دفترچه معتبر زنبورداری
نکات مهم و الزامات اجرایی:
اعزام کارشناسان و مروجان پهنه جهاد کشاورزی جهت راستیآزمایی، شمارش میدانی کندوها و ثبت نهایی آمار در «سامانه جامع پهنهبندی کشاورزی»، صرفاً بر مبنای فرمهای تکمیلشده در مهلت مقرر خواهد بود.
با توجه به بستهشدن سیستمی دسترسی پس از پایان تاریخ اعلامشده (۱۴۰۵/۰۸/۱۵)، امکان تمدید مهلت و ثبت مجدد اطلاعات وجود ندارد.
مسئولیت عدم مراجعه و ثبت اطلاعات موجب محرومیت از خدماتی نظیر تخصیص سهمیه نهادهها، سوخت، صدور/تمدید دفترچهها و تسهیلات میشود.