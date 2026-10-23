به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با صدور اطلاعیه‌ای از آغاز سرشماری زنبورستان‌های مستقر در شهرستان خوی از دوم آبان‌ماه خبر داد و بر لزوم مراجعه حضوری و ثبت اطلاعات پیش از پایان مهلت قانونی تأکید کرد.

در این اطلاعیه آمده است:

به اطلاع کلیه زنبورداران مستقر در حوزه جغرافیایی شهرستان خوی — اعم از بومی، مهاجر، عضو و غیرعضو شرکت تعاونی — می‌رساند: همگام با برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای بخش دام و طیور استان، عملیات سراسری سرشماری کلنی‌های زنبور عسل از تاریخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ لغایت ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ به مدت دو هفته در سطح شهرستان خوی اجرا می‌گردد.

بر این اساس، از تمامی زنبورداران گرامی دعوت می‌شود در بازه زمانی اعلام‌شده، شخصاً و با همراه داشتن مدارک شناسایی، به دفتر شرکت تعاونی زنبورداران شهرستان خوی مراجعه کرده و نسبت به تکمیل فرم خوداظهاری و مشخصات زنبورستان خود اقدام مدارک مورد نیاز جهت ثبت اطلاعات:

۱. اصل کارت ملی

۲. اصل و تصویر دفترچه معتبر زنبورداری

نکات مهم و الزامات اجرایی:

اعزام کارشناسان و مروجان پهنه جهاد کشاورزی جهت راستی‌آزمایی، شمارش میدانی کندو‌ها و ثبت نهایی آمار در «سامانه جامع پهنه‌بندی کشاورزی»، صرفاً بر مبنای فرم‌های تکمیل‌شده در مهلت مقرر خواهد بود.

با توجه به بسته‌شدن سیستمی دسترسی پس از پایان تاریخ اعلام‌شده (۱۴۰۵/۰۸/۱۵)، امکان تمدید مهلت و ثبت مجدد اطلاعات وجود ندارد.

مسئولیت عدم مراجعه و ثبت اطلاعات موجب محرومیت از خدماتی نظیر تخصیص سهمیه نهاده‌ها، سوخت، صدور/تمدید دفترچه‌ها و تسهیلات می‌شود.