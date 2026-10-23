رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: مقدمات کشت بیش از ۶۵ هزار هکتار گندم و ۲۰ هزار هکتار دانه‌های روغنی و کلزا در استان فراهم شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از تأمین نهاده‌های مورد نیاز کشت پاییزه در استان خبر داد و گفت: مقدمات کشت بیش از ۶۵ هزار هکتار گندم و ۲۰ هزار هکتار دانه‌های روغنی و کلزا فراهم شده است.

تیموری با اشاره به تدارک بذر محصولات زراعی مختلف، از جمله گندم، گیاهان علوفه‌ای و کلزا، در مناطق بالادست و دشت افزود: بذر و کود مورد نیاز کشت پاییزه تأمین شده است.

وی با اشاره به کمبود بذر شبدر در استان گفت: بخش عمده بذر مورد نیاز شبدر در هفته اخیر دوباره خریداری شده و توزیع آن در برخی شهرستان‌ها در حال انجام است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: برای تأمین کود مورد نیاز کشت پاییزه نیز اقدامات لازم انجام شده است. در برخی مناطق بالادست که تأمین کود از سوی تعدادی از کارگزاران با تأخیر روبه‌رو بود، هماهنگی‌های لازم انجام شد تا کود مورد نیاز در هفته اخیر تأمین شود.

تیموری ابراز امیدواری کرد با همکاری کشاورزان، فصل زراعی جدید بدون دغدغه آغاز شود.