به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، سیزدهمین دوره رقابت‌های کشتی آزاد یادواره جانباز شهید برات محمد زهرایی به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش با حضور ۱۱۵ کشتی گیر از تیم های ۱۰ استان کشور در سالن شهید پوررضا شیروان برگزار شد.

کشتی گیران و اعضای تیم های حاضر در این دوره از رقابت ها ، سطح مسابقات و داوری این رقابت ها را بالا ارزیابی کردند و به گفته محمد مکتبدار رئیس هیات کشتی شیروان هدف از برگزاری این مسابقات علاوه بر زنده نگهداشتن یاد و خاطره بزرگان و پیشکسوتان عرصه کشتی ، تجربه اندوزی ، استعدادیابی و افزایش سطح آمادگی کشتی گیران حاضر در رقابت ها است .

مرحوم علی اصغر زهرایی، عضو هیات کشتی شیروان و ۲ فرزندش احمد و حسین از کشتی گیران مطرح خراسان و کشور بودند که بهمن سال ۸۴، هنگام بازگشت از مسابقات انتخابی تیم ملی بر اثر سانحه رانندگی جان باختند.