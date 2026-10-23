به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، نوراله مصطفی نژاد گفت: کوچ پائیزه بیش از ۴۸۰ خانوار عشایری شهرستان بروجرد به مناطق قشلاقی پلدختر و استان ایلام از امروز اول آبان آغاز شده و تا ۲۰ آبان‌ماه ادامه دارد.

وی افزود: در این جابه‌جایی فصلی، خانوار‌های عشایری با هدف بهره‌مندی از شرایط اقلیمی مناسب‌تر، تامین علوفه دام و استمرار فعالیت‌های دامداری به مناطق قشلاقی خود عزیمت می‌کنند.

رییس اداره امور عشایر بروجرد با اشاره به اهمیت پشتیبانی از جامعه عشایری در دوره کوچ و استقرار در مناطق قشلاقی گفت: تامین نیاز‌های اساسی عشایر شامل آرد، نفت و سیلندر گاز مایع با همکاری و حمایت اداره کل امور عشایر استان لرستان و از طریق شرکت تعاونی عشایری در مناطق عشایری انجام می‌شود تا دسترسی خانوار‌ها به این اقلام ضروری تسهیل شود.

مصطفی نژاد به جایگاه عشایر در تولید و امنیت غذایی کشور اشاره کرد و افزود: جامعه عشایری با برخورداری از ظرفیت‌های ارزشمند در تولید گوشت قرمز و سایر فرآورده‌های دامی، نقش موثری در اقتصاد ملی و پایداری زنجیره تامین محصولات پروتئینی دارند که براین اساس حمایت از معیشت عشایر و تسهیل دسترسی آنان به خدمات ضروری، اقدامی موثر برای حفظ و تقویت ظرفیت‌های تولیدی این جامعه خواهد بود.