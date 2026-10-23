به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، استاندار کهگیلویه وبویراحمد در مراسم آغاز خاکبرداری این بیمارستان گفت: ۱۷۰ میلیارد ریال اعتبار برای شروع این طرح از منابع ملی پیش‌بینی و تخصیص یافته است.

یدالله رحمانی افزود:برای تکمیل و بهره‌برداری کامل این بیمارستان به ۳ همت (۳ هزار میلیارد تومان) اعتبار نیاز داریم.

نماینده مردم شهرستان‌های کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی هم با تأکید بر اهمیت کلیدی این پروژه برای منطقه اظهار داشت: آغاز عملیات اجرایی بیمارستان دوم دهدشت، ثمره تلاش جمعی و همت مسئولانی است که برای رفع موانع آن شبانه‌روز تلاش کردند و امروز شاهد به ثمر نشستن این پیگیری‌ها هستیم.

حجت‌الاسلام محمد موحد با اشاره به هزینه‌های سنگین ساخت مراکز درمانی مدرن خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود سازمان تامین اجتماعی نیز در تأمین اعتبار این پروژه مشارکت فعال داشته باشد و سهم خود را در راستای خدمت‌رسانی به مردم منطقه ادا کند.