هواشناسی ایلام از ادامه بارش‌های پراکنده و رعد و برق در برخی نقاط استان تا یکشنبه خبر داد و اعلام کرد دمای هوا تا اواسط هفته آینده ثابت می‌ماند.

بارش‌های پراکنده و رعد و برق تا یکشنبه در ایلام

بارش‌های پراکنده و رعد و برق تا یکشنبه در ایلام

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «یاسر هوشمندفر» کارشناس هواشناسی ایلام با اشاره به بررسی نقشه‌های هواشناسی و الگو‌های جوی گفت: با وجود خروج سامانه بارشی از استان، در برخی ساعات و بعضی نقاط همچنان بارش پراکنده باران همراه با رعد و برق و وزش باد نسبتاً شدید موقتی پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: این بارش‌های پراکنده و رعد و برق برای روز‌های شنبه و یکشنبه نیز پیش‌بینی می‌شود، به‌ویژه برای ارتفاعات استان.

این کارشناس هواشناسی درباره وضعیت دما تصریح کرد: تا اواسط هفته آینده تغییرات محسوسی در دما نداریم و دما روند ثابتی را طی می‌کند و در محدوده معمول قرار خواهد داشت.

هوشمندفر در پایان خاطرنشان کرد: اگر تغییری در نقشه‌های موجود رخ ندهد، برای اواخر هفته آینده و به‌ویژه اوایل هفته دوم آبان‌ماه، بارش مؤثری در استان خواهیم داشت که در این خصوص با به‌روزرسانی نقشه‌ها طی هفته آینده اطلاع‌رسانی بیشتری انجام خواهد شد.