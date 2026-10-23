به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی گفت: در ادامه روند امدادرسانی به آسیب‌دیدگان سیلاب در شهرستان سلماس، نیرو‌های عملیاتی جمعیت هلال‌احمر با حضور در مناطق سیل‌زده، اقلام زیستی مورد نیاز را میان خانواده‌های آسیب‌دیده توزیع کردند. حمید محبوبی افزود: این اقدام با هدف تأمین نیاز‌های اولیه و کاهش بخشی از مشکلات خانواده‌های متأثر از سیلاب انجام شد و عملیات امدادرسانی و ارزیابی خسارات در مناطق آسیب‌دیده همچنان ادامه دارد. مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی افزود: ۹ تیم عملیاتی هلال احمر به استعداد ۴۳ نفر در حال امدادرسانی هستند و عملیات امدادرسانی به متاثرین از سیل همچنان ادامه دارد.

فرماندار سلماس هم گفت: جاری شدن سیلاب در ۴ روستای این شهرستان علاوه بر جان‌باختن سه نفر، به ۱۲۰ واحد مسکونی خسارت وارد کرد. محمد فتحی با اعلام این خبر گفت: در پی بارش سنگین باران و وقوع سیلاب، روستا‌های کانیان، شوریک، مافی‌کند و شکریازی دچار خسارت شدند. به گفته فرماندار سلماس؛ امداد رسانی به سیل زدگان و بررسی‌های تکمیلی برای ارزیابی دقیق میزان خسارت‌ها ادامه دارد.